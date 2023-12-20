https://ria.ru/20231220/rozhdestvo-1916885443.html
Священник рассказал, как в зоне спецоперации планируют встретить Рождество
Священник рассказал, как в зоне спецоперации планируют встретить Рождество - РИА Новости, 20.12.2023
Священник рассказал, как в зоне спецоперации планируют встретить Рождество
Иеромонах из Введенского монастыря Оптина пустынь Константин, окормляющий российских бойцов в зоне СВО, рассказал в интервью РИА Новости, как военнослужащие в... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:53
2023-12-20T10:53
2023-12-20T10:53
религия
религия
рождество христово
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Иеромонах из Введенского монастыря Оптина пустынь Константин, окормляющий российских бойцов в зоне СВО, рассказал в интервью РИА Новости, как военнослужащие в условиях боевых действий планируют встретить Рождество. "В прошлом году мы отмечали и Рождество, и Пасху. Собирались в молитвенной комнате, службу вечернюю послужили, все исповедались, все причастились, подготовились духовно к празднику. И в этом, Бог даст, подготовимся", - рассказал иеромонах. Священнослужитель отметил, что сейчас идет Рождественский пост и православным нужно обратить внимание на свою внутреннюю жизнь, на отношения с ближними. "Самое главное, чтобы при отсутствии возможности соблюдать пост по всем правилам, включая кулинарную составляющую, быть внимательным к себе, воздерживаться от греха", - сказал собеседник агентства. Священник также рассказал, что на передовой он объезжает все позиции, где находятся бойцы, общается с ними, исповедует, причащает, проводит молебны, если возможно, и заупокойные литии. В зоне СВО он также работает как медик, эвакуирует бойцов, довозит их до больницы.
https://ria.ru/20231219/podarki-1916765250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, рождество христово
Религия, Религия, Рождество Христово
Священник рассказал, как в зоне спецоперации планируют встретить Рождество
Военный священник рассказал, как бойцы в зоне СВО планируют встретить Рождество
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Иеромонах из Введенского монастыря Оптина пустынь Константин, окормляющий российских бойцов в зоне СВО, рассказал в интервью РИА Новости, как военнослужащие в условиях боевых действий планируют встретить Рождество.
"В прошлом году мы отмечали и Рождество, и Пасху. Собирались в молитвенной комнате, службу вечернюю послужили, все исповедались, все причастились, подготовились духовно к празднику. И в этом, Бог даст, подготовимся", - рассказал иеромонах.
Священнослужитель отметил, что сейчас идет Рождественский пост и православным нужно обратить внимание на свою внутреннюю жизнь, на отношения с ближними. "Самое главное, чтобы при отсутствии возможности соблюдать пост по всем правилам, включая кулинарную составляющую, быть внимательным к себе, воздерживаться от греха", - сказал собеседник агентства.
Священник также рассказал, что на передовой он объезжает все позиции, где находятся бойцы, общается с ними, исповедует, причащает, проводит молебны, если возможно, и заупокойные литии. В зоне СВО он также работает как медик, эвакуирует бойцов, довозит их до больницы.
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