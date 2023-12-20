https://ria.ru/20231220/rozhdestvo-1916885443.html

Священник рассказал, как в зоне спецоперации планируют встретить Рождество

Священник рассказал, как в зоне спецоперации планируют встретить Рождество - РИА Новости, 20.12.2023

Священник рассказал, как в зоне спецоперации планируют встретить Рождество

Иеромонах из Введенского монастыря Оптина пустынь Константин, окормляющий российских бойцов в зоне СВО, рассказал в интервью РИА Новости, как военнослужащие в... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T10:53

2023-12-20T10:53

2023-12-20T10:53

религия

религия

рождество христово

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Иеромонах из Введенского монастыря Оптина пустынь Константин, окормляющий российских бойцов в зоне СВО, рассказал в интервью РИА Новости, как военнослужащие в условиях боевых действий планируют встретить Рождество. "В прошлом году мы отмечали и Рождество, и Пасху. Собирались в молитвенной комнате, службу вечернюю послужили, все исповедались, все причастились, подготовились духовно к празднику. И в этом, Бог даст, подготовимся", - рассказал иеромонах. Священнослужитель отметил, что сейчас идет Рождественский пост и православным нужно обратить внимание на свою внутреннюю жизнь, на отношения с ближними. "Самое главное, чтобы при отсутствии возможности соблюдать пост по всем правилам, включая кулинарную составляющую, быть внимательным к себе, воздерживаться от греха", - сказал собеседник агентства. Священник также рассказал, что на передовой он объезжает все позиции, где находятся бойцы, общается с ними, исповедует, причащает, проводит молебны, если возможно, и заупокойные литии. В зоне СВО он также работает как медик, эвакуирует бойцов, довозит их до больницы.

https://ria.ru/20231219/podarki-1916765250.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, рождество христово