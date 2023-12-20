ЕК выделила сумму на резервы семи странам на случай химических и ядерных ЧС
ЕК выделила 690 миллионов евро семи странам на случай химических и ядерных ЧС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Еврокомиссия выделила Финляндии, Чехии, Франции, Литве, Польше, Португалии и Румынии дополнительные 690 миллионов евро на создание резервов на случай чрезвычайных ситуаций в химической, биологической и ядерной сферах, сообщается в среду в пресс-релизе на сайте ЕК.
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"Сегодня Еврокомиссия выделяет Чехии, Финляндии, Франции, Литве, Польше, Португалии и Румынии около 690 миллионов евро на дальнейшее развитие стратегических запасов медицинских, химических, биологических, радиологических и ядерных средств в рамках (системы резерва) RescEU", – сказано в материале.
Резервы системы RescEU включают средства индивидуальной защиты, измерительное оборудование, фармацевтические препараты и антитела на случай химических, биологических, радиологических и ядерных аварий.
Крупнейший резерв будет создан в Финляндии. По данным газеты Helsingin Sanomat, ЕК выделила Финляндии дополнительные 62,9 миллиона евро, общий объем выделенных средств составит 305 миллионов.
Запросы на предоставление средств из резерва складов обрабатывается в Координационном центре реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС в Брюсселе. Предполагается, что в случае получения запроса, резервные средства должны быть готовы к отправке в течение 12 часов, сообщается в материале издания.
В проекте заняты ключевые организации Финляндии. В частности, противоядия на случай химических, биологических, радиологических и ядерных угроз будут храниться в Национальном институте здравоохранения и социального развития THL, измерители радиации - в Управлении радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK), а Национальное агентство по снабжению в чрезвычайных ситуациях (NESA) будет отвечать за закупку, хранение, обслуживание и утилизацию средств индивидуальной защиты, измерительного оборудования и вспомогательного оборудования в течение всего срока его действия.