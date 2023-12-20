https://ria.ru/20231220/rezervy-1917039460.html

ЕК выделила сумму на резервы семи странам на случай химических и ядерных ЧС

ЕК выделила сумму на резервы семи странам на случай химических и ядерных ЧС - РИА Новости, 20.12.2023

ЕК выделила сумму на резервы семи странам на случай химических и ядерных ЧС

Еврокомиссия выделила Финляндии, Чехии, Франции, Литве, Польше, Португалии и Румынии дополнительные 690 миллионов евро на создание резервов на случай... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T17:42

2023-12-20T17:42

2023-12-20T17:42

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Еврокомиссия выделила Финляндии, Чехии, Франции, Литве, Польше, Португалии и Румынии дополнительные 690 миллионов евро на создание резервов на случай чрезвычайных ситуаций в химической, биологической и ядерной сферах, сообщается в среду в пресс-релизе на сайте ЕК. "Сегодня Еврокомиссия выделяет Чехии, Финляндии, Франции, Литве, Польше, Португалии и Румынии около 690 миллионов евро на дальнейшее развитие стратегических запасов медицинских, химических, биологических, радиологических и ядерных средств в рамках (системы резерва) RescEU", – сказано в материале. Резервы системы RescEU включают средства индивидуальной защиты, измерительное оборудование, фармацевтические препараты и антитела на случай химических, биологических, радиологических и ядерных аварий. Крупнейший резерв будет создан в Финляндии. По данным газеты Helsingin Sanomat, ЕК выделила Финляндии дополнительные 62,9 миллиона евро, общий объем выделенных средств составит 305 миллионов. Запросы на предоставление средств из резерва складов обрабатывается в Координационном центре реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС в Брюсселе. Предполагается, что в случае получения запроса, резервные средства должны быть готовы к отправке в течение 12 часов, сообщается в материале издания. В проекте заняты ключевые организации Финляндии. В частности, противоядия на случай химических, биологических, радиологических и ядерных угроз будут храниться в Национальном институте здравоохранения и социального развития THL, измерители радиации - в Управлении радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK), а Национальное агентство по снабжению в чрезвычайных ситуациях (NESA) будет отвечать за закупку, хранение, обслуживание и утилизацию средств индивидуальной защиты, измерительного оборудования и вспомогательного оборудования в течение всего срока его действия.

https://ria.ru/20231211/oruzhie-1915117967.html

https://ria.ru/20231220/ubezhische-1916845036.html

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в мире, финляндия, еврокомиссия, евросоюз, чехия, франция