Рейтинг@Mail.ru
ЕК выделила сумму на резервы семи странам на случай химических и ядерных ЧС - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/rezervy-1917039460.html
ЕК выделила сумму на резервы семи странам на случай химических и ядерных ЧС
ЕК выделила сумму на резервы семи странам на случай химических и ядерных ЧС - РИА Новости, 20.12.2023
ЕК выделила сумму на резервы семи странам на случай химических и ядерных ЧС
Еврокомиссия выделила Финляндии, Чехии, Франции, Литве, Польше, Португалии и Румынии дополнительные 690 миллионов евро на создание резервов на случай... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:42
2023-12-20T17:42
в мире
финляндия
еврокомиссия
евросоюз
чехия
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Еврокомиссия выделила Финляндии, Чехии, Франции, Литве, Польше, Португалии и Румынии дополнительные 690 миллионов евро на создание резервов на случай чрезвычайных ситуаций в химической, биологической и ядерной сферах, сообщается в среду в пресс-релизе на сайте ЕК. "Сегодня Еврокомиссия выделяет Чехии, Финляндии, Франции, Литве, Польше, Португалии и Румынии около 690 миллионов евро на дальнейшее развитие стратегических запасов медицинских, химических, биологических, радиологических и ядерных средств в рамках (системы резерва) RescEU", – сказано в материале. Резервы системы RescEU включают средства индивидуальной защиты, измерительное оборудование, фармацевтические препараты и антитела на случай химических, биологических, радиологических и ядерных аварий. Крупнейший резерв будет создан в Финляндии. По данным газеты Helsingin Sanomat, ЕК выделила Финляндии дополнительные 62,9 миллиона евро, общий объем выделенных средств составит 305 миллионов. Запросы на предоставление средств из резерва складов обрабатывается в Координационном центре реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС в Брюсселе. Предполагается, что в случае получения запроса, резервные средства должны быть готовы к отправке в течение 12 часов, сообщается в материале издания. В проекте заняты ключевые организации Финляндии. В частности, противоядия на случай химических, биологических, радиологических и ядерных угроз будут храниться в Национальном институте здравоохранения и социального развития THL, измерители радиации - в Управлении радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK), а Национальное агентство по снабжению в чрезвычайных ситуациях (NESA) будет отвечать за закупку, хранение, обслуживание и утилизацию средств индивидуальной защиты, измерительного оборудования и вспомогательного оборудования в течение всего срока его действия.
https://ria.ru/20231211/oruzhie-1915117967.html
https://ria.ru/20231220/ubezhische-1916845036.html
финляндия
чехия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, еврокомиссия, евросоюз, чехия, франция
В мире, Финляндия, Еврокомиссия, Евросоюз, Чехия, Франция
ЕК выделила сумму на резервы семи странам на случай химических и ядерных ЧС

ЕК выделила 690 миллионов евро семи странам на случай химических и ядерных ЧС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Еврокомиссия выделила Финляндии, Чехии, Франции, Литве, Польше, Португалии и Румынии дополнительные 690 миллионов евро на создание резервов на случай чрезвычайных ситуаций в химической, биологической и ядерной сферах, сообщается в среду в пресс-релизе на сайте ЕК.
«
"Сегодня Еврокомиссия выделяет Чехии, Финляндии, Франции, Литве, Польше, Португалии и Румынии около 690 миллионов евро на дальнейшее развитие стратегических запасов медицинских, химических, биологических, радиологических и ядерных средств в рамках (системы резерва) RescEU", – сказано в материале.
Сотрудницы лаборатории - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
РХБЗ: ВСУ могут применить химическое и биооружие из-за провала наступления
11 декабря, 16:26
Резервы системы RescEU включают средства индивидуальной защиты, измерительное оборудование, фармацевтические препараты и антитела на случай химических, биологических, радиологических и ядерных аварий.
Крупнейший резерв будет создан в Финляндии. По данным газеты Helsingin Sanomat, ЕК выделила Финляндии дополнительные 62,9 миллиона евро, общий объем выделенных средств составит 305 миллионов.
Запросы на предоставление средств из резерва складов обрабатывается в Координационном центре реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС в Брюсселе. Предполагается, что в случае получения запроса, резервные средства должны быть готовы к отправке в течение 12 часов, сообщается в материале издания.
В проекте заняты ключевые организации Финляндии. В частности, противоядия на случай химических, биологических, радиологических и ядерных угроз будут храниться в Национальном институте здравоохранения и социального развития THL, измерители радиации - в Управлении радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK), а Национальное агентство по снабжению в чрезвычайных ситуациях (NESA) будет отвечать за закупку, хранение, обслуживание и утилизацию средств индивидуальной защиты, измерительного оборудования и вспомогательного оборудования в течение всего срока его действия.
Мобильное убежище гражданской обороны КУБ-М - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В России разработали мобильное убежище от ядерных угроз
02:42
 
В миреФинляндияЕврокомиссияЕвросоюзЧехияФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала