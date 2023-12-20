Путин: законодатели должны доносить, почему принимаются те или иные решения
Путин: законодателям надо объяснять людям, почему принимаются какие-либо решения
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей, заявил, что иногда принимаемые решения расходятся с общим пониманием того, что такое хорошо и что такое плохо, но, главное, внутренне быть уверенным в решении, и тогда будет легче донести его до избирателей.
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"Я понимаю, вы люди публичные, вам нужно с людьми встречаться, объяснять нужно, почему принимаются те или иные решения. Вы профессионально работаете над этими вопросами, и иногда принимаемые решения расходятся с общим представлением о том, что такое хорошо и что такое плохо. Но если человек понимает, внутренне уверен в необходимости принятия тех или иных решений, ему легче доносить до избирателя свою позицию", - сказал Путин.
Он отметил, что это очень важно и в этом и есть суть ответственного отношения к своим обязанностям и к своим избирателям.