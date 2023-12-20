Рейтинг@Mail.ru
Путин: законодатели должны доносить, почему принимаются те или иные решения - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/resheniya-1916982927.html
Путин: законодатели должны доносить, почему принимаются те или иные решения
Путин: законодатели должны доносить, почему принимаются те или иные решения - РИА Новости, 20.12.2023
Путин: законодатели должны доносить, почему принимаются те или иные решения
Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей, заявил, что иногда принимаемые решения расходятся с общим пониманием того, что такое... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:16
2023-12-20T15:16
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916965229_0:254:3190:2048_1920x0_80_0_0_4137b3c00d281f3bf4f8ab8783d9cc19.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей, заявил, что иногда принимаемые решения расходятся с общим пониманием того, что такое хорошо и что такое плохо, но, главное, внутренне быть уверенным в решении, и тогда будет легче донести его до избирателей. "Я понимаю, вы люди публичные, вам нужно с людьми встречаться, объяснять нужно, почему принимаются те или иные решения. Вы профессионально работаете над этими вопросами, и иногда принимаемые решения расходятся с общим представлением о том, что такое хорошо и что такое плохо. Но если человек понимает, внутренне уверен в необходимости принятия тех или иных решений, ему легче доносить до избирателя свою позицию", - сказал Путин. Он отметил, что это очень важно и в этом и есть суть ответственного отношения к своим обязанностям и к своим избирателям.
https://ria.ru/20231220/rabota-1916965033.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916965229_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_73418941c04ee20edbe0f81dbfa04d09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин: законодатели должны доносить, почему принимаются те или иные решения

Путин: законодателям надо объяснять людям, почему принимаются какие-либо решения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей, заявил, что иногда принимаемые решения расходятся с общим пониманием того, что такое хорошо и что такое плохо, но, главное, внутренне быть уверенным в решении, и тогда будет легче донести его до избирателей.
«
"Я понимаю, вы люди публичные, вам нужно с людьми встречаться, объяснять нужно, почему принимаются те или иные решения. Вы профессионально работаете над этими вопросами, и иногда принимаемые решения расходятся с общим представлением о том, что такое хорошо и что такое плохо. Но если человек понимает, внутренне уверен в необходимости принятия тех или иных решений, ему легче доносить до избирателя свою позицию", - сказал Путин.
Он отметил, что это очень важно и в этом и есть суть ответственного отношения к своим обязанностям и к своим избирателям.
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Путин призвал парламент продолжить работу рабочей группы по СВО
14:50
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала