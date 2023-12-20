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В RSF отказались объяснять игнорирование гибели российских военкоров - РИА Новости, 20.12.2023
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06:49 20.12.2023 (обновлено: 07:35 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/reportery_bez_granits-1916856064.html
В RSF отказались объяснять игнорирование гибели российских военкоров
В RSF отказались объяснять игнорирование гибели российских военкоров - РИА Новости, 20.12.2023
В RSF отказались объяснять игнорирование гибели российских военкоров
Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) отказала в комментарии РИА Новости о невключении в список погибших на Украине в 2023... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T06:49
2023-12-20T07:35
в мире
запорожская область
украина
россия
ростислав журавлев
борис максудов
владимир путин
репортеры без границ
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ПАРИЖ, 20 дек - РИА Новости. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) отказала в комментарии РИА Новости о невключении в список погибших на Украине в 2023 году журналистов военкоров РИА Новости и ВГТРК Ростислава Журавлева и Бориса Максудова из-за "редакционной политики". После публикации доклада RSF на прошлой неделе в организацию был направлен запрос на комментарий. Пресс-секретарь организации Элена Гарсиа сначала пообещала направить его сотруднику, отвечающему за регион Россия и Восточная Европа, но затем несколько дней подряд сообщала агентству, что "все заняты" и "никто не может дать комментарий" на эту тему. Когда корреспондент РИА Новости сообщил о намерении дожидаться получения комментария, Гарсиа заявила, что "это не будет возможным". "Мы не даем комментарии такому типу СМИ. Это противоречит нашей редакционной политике", - сообщила она в телефонном разговоре с агентством. На попытку уточнить, о каком "типе СМИ" идет речь, пресс-секретарь не отреагировала и повесила трубку. В конце июля в Запорожской области в результате обстрела украинской артиллерии с применением запрещенных кассетных боеприпасов погиб военкор Журавлев. Максудов получил ранения в ноябре при ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Его эвакуировали, но он скончался от ранений по дороге в Джанкой. Президент РФ Владимир Путин наградил их орденом Мужества посмертно. В опубликованном "Репортерами без границ" ежегодном докладе содержится информация о погибших при исполнении профессиональных обязанностей журналистов в 2023 году. Как пишет организация, с начала вооруженного конфликта на Украине погибли 11 журналистов, из них два - в этом году. Организация обратила внимание на гибели журналиста агентства Франс Пресс Армана Сольдена, а также украинского журналиста Богдана Битика, однако не представила никакой информации о гибели Журавлева. Сольден погиб в мае в районе Артемовска (украинское название Бахмут). Битик погиб в апреле в Херсоне. Он был помощником журналиста римской газеты La Repubblica Коррадо Дзунино. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев и Запад не признают.
https://ria.ru/20230801/zhurnalisty-1887496072.html
https://ria.ru/20221214/reportery-1838514007.html
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в мире, запорожская область, украина, россия, ростислав журавлев, борис максудов, владимир путин, репортеры без границ, вгтрк, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Украина, Россия, Ростислав Журавлев, Борис Максудов, Владимир Путин, Репортеры без границ, ВГТРК, Вооруженные силы Украины
В RSF отказались объяснять игнорирование гибели российских военкоров

В RSF отказались комментировать игнорирование гибели военкоров РИА и ВГТРК

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФотография и цветы в память о военкоре Ростиславе Журавлеве
Фотография и цветы в память о военкоре Ростиславе Журавлеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Фотография и цветы в память о военкоре Ростиславе Журавлеве. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 дек - РИА Новости. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) отказала в комментарии РИА Новости о невключении в список погибших на Украине в 2023 году журналистов военкоров РИА Новости и ВГТРК Ростислава Журавлева и Бориса Максудова из-за "редакционной политики".
После публикации доклада RSF на прошлой неделе в организацию был направлен запрос на комментарий. Пресс-секретарь организации Элена Гарсиа сначала пообещала направить его сотруднику, отвечающему за регион Россия и Восточная Европа, но затем несколько дней подряд сообщала агентству, что "все заняты" и "никто не может дать комментарий" на эту тему.
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Когда корреспондент РИА Новости сообщил о намерении дожидаться получения комментария, Гарсиа заявила, что "это не будет возможным".
"Мы не даем комментарии такому типу СМИ. Это противоречит нашей редакционной политике", - сообщила она в телефонном разговоре с агентством.
На попытку уточнить, о каком "типе СМИ" идет речь, пресс-секретарь не отреагировала и повесила трубку.
В конце июля в Запорожской области в результате обстрела украинской артиллерии с применением запрещенных кассетных боеприпасов погиб военкор Журавлев. Максудов получил ранения в ноябре при ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Его эвакуировали, но он скончался от ранений по дороге в Джанкой. Президент РФ Владимир Путин наградил их орденом Мужества посмертно.
В опубликованном "Репортерами без границ" ежегодном докладе содержится информация о погибших при исполнении профессиональных обязанностей журналистов в 2023 году. Как пишет организация, с начала вооруженного конфликта на Украине погибли 11 журналистов, из них два - в этом году. Организация обратила внимание на гибели журналиста агентства Франс Пресс Армана Сольдена, а также украинского журналиста Богдана Битика, однако не представила никакой информации о гибели Журавлева.
Сольден погиб в мае в районе Артемовска (украинское название Бахмут). Битик погиб в апреле в Херсоне. Он был помощником журналиста римской газеты La Repubblica Коррадо Дзунино.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев и Запад не признают.
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