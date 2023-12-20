https://ria.ru/20231220/reportery_bez_granits-1916856064.html

В RSF отказались объяснять игнорирование гибели российских военкоров

В RSF отказались объяснять игнорирование гибели российских военкоров - РИА Новости, 20.12.2023

В RSF отказались объяснять игнорирование гибели российских военкоров

Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) отказала в комментарии РИА Новости о невключении в список погибших на Украине в 2023... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T06:49

2023-12-20T06:49

2023-12-20T07:35

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ПАРИЖ, 20 дек - РИА Новости. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) отказала в комментарии РИА Новости о невключении в список погибших на Украине в 2023 году журналистов военкоров РИА Новости и ВГТРК Ростислава Журавлева и Бориса Максудова из-за "редакционной политики". После публикации доклада RSF на прошлой неделе в организацию был направлен запрос на комментарий. Пресс-секретарь организации Элена Гарсиа сначала пообещала направить его сотруднику, отвечающему за регион Россия и Восточная Европа, но затем несколько дней подряд сообщала агентству, что "все заняты" и "никто не может дать комментарий" на эту тему. Когда корреспондент РИА Новости сообщил о намерении дожидаться получения комментария, Гарсиа заявила, что "это не будет возможным". "Мы не даем комментарии такому типу СМИ. Это противоречит нашей редакционной политике", - сообщила она в телефонном разговоре с агентством. На попытку уточнить, о каком "типе СМИ" идет речь, пресс-секретарь не отреагировала и повесила трубку. В конце июля в Запорожской области в результате обстрела украинской артиллерии с применением запрещенных кассетных боеприпасов погиб военкор Журавлев. Максудов получил ранения в ноябре при ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Его эвакуировали, но он скончался от ранений по дороге в Джанкой. Президент РФ Владимир Путин наградил их орденом Мужества посмертно. В опубликованном "Репортерами без границ" ежегодном докладе содержится информация о погибших при исполнении профессиональных обязанностей журналистов в 2023 году. Как пишет организация, с начала вооруженного конфликта на Украине погибли 11 журналистов, из них два - в этом году. Организация обратила внимание на гибели журналиста агентства Франс Пресс Армана Сольдена, а также украинского журналиста Богдана Битика, однако не представила никакой информации о гибели Журавлева. Сольден погиб в мае в районе Артемовска (украинское название Бахмут). Битик погиб в апреле в Херсоне. Он был помощником журналиста римской газеты La Repubblica Коррадо Дзунино. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев и Запад не признают.

https://ria.ru/20230801/zhurnalisty-1887496072.html

https://ria.ru/20221214/reportery-1838514007.html

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