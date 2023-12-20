https://ria.ru/20231220/razvedchiki-1916846428.html

Разведчики уничтожили три бронеавтомобиля ВСУ из противотанковых комплексов

Разведчики уничтожили три бронеавтомобиля ВСУ из противотанковых комплексов - РИА Новости, 20.12.2023

Разведчики уничтожили три бронеавтомобиля ВСУ из противотанковых комплексов

Подразделение разведчиков ЗВО уничтожило три бронеавтомобиля ВСУ из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) на купянском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T03:10

2023-12-20T03:10

2023-12-20T03:10

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россия

украина

александр сырский

вооруженные силы украины

западный военный округ (зво)

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ЛУГАНСК, 20 дек – РИА Новости. Подразделение разведчиков ЗВО уничтожило три бронеавтомобиля ВСУ из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "В ходе выполнения боевых задач военнослужащие разведывательного подразделения Западной группировки войск с помощью ПТРК "Корнет" уничтожили три бронеавтомобиля, используемые боевиками ВСУ для перевозки личного состава" - сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что данные о перемещении вооруженных групп ВСУ были обнаружены при помощи БПЛА. Получив координаты целей, разведчики ЗВО использовали для выполнения задачи квадроциклы с установленными на них комплексами "Корнет". Как объяснили в МО РФ, квадроциклы позволяют бойцам преодолевать пересеченную местность и вести огонь из-за естественных укрытий. "Мы – глаза и уши войск. Выполняем свои задачи на большом удалении от наших подразделений и остаемся незаметными для противника", - сказал разведчик с позывным "Ярус". Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский назвал сложной обстановку на харьковском направлении, отметив, что войска РФ имеют преимущество. Минобороны РФ в минувший вторник сообщало, что войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 240 военнослужащих.

https://ria.ru/20231215/razvedka-1915945264.html

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россия, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво)