Рейтинг@Mail.ru
Разведчики уничтожили три бронеавтомобиля ВСУ из противотанковых комплексов - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:10 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/razvedchiki-1916846428.html
Разведчики уничтожили три бронеавтомобиля ВСУ из противотанковых комплексов
Разведчики уничтожили три бронеавтомобиля ВСУ из противотанковых комплексов - РИА Новости, 20.12.2023
Разведчики уничтожили три бронеавтомобиля ВСУ из противотанковых комплексов
Подразделение разведчиков ЗВО уничтожило три бронеавтомобиля ВСУ из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) на купянском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T03:10
2023-12-20T03:10
специальная военная операция на украине
россия
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
западный военный округ (зво)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908713195_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_5d943cf813cc7280c5b2097b73ee127e.jpg
ЛУГАНСК, 20 дек – РИА Новости. Подразделение разведчиков ЗВО уничтожило три бронеавтомобиля ВСУ из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "В ходе выполнения боевых задач военнослужащие разведывательного подразделения Западной группировки войск с помощью ПТРК "Корнет" уничтожили три бронеавтомобиля, используемые боевиками ВСУ для перевозки личного состава" - сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что данные о перемещении вооруженных групп ВСУ были обнаружены при помощи БПЛА. Получив координаты целей, разведчики ЗВО использовали для выполнения задачи квадроциклы с установленными на них комплексами "Корнет". Как объяснили в МО РФ, квадроциклы позволяют бойцам преодолевать пересеченную местность и вести огонь из-за естественных укрытий. "Мы – глаза и уши войск. Выполняем свои задачи на большом удалении от наших подразделений и остаемся незаметными для противника", - сказал разведчик с позывным "Ярус". Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский назвал сложной обстановку на харьковском направлении, отметив, что войска РФ имеют преимущество. Минобороны РФ в минувший вторник сообщало, что войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 240 военнослужащих.
https://ria.ru/20231215/razvedka-1915945264.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908713195_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c2abbcaa3174198819079a2f17630d88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Западный военный округ (ЗВО)
Разведчики уничтожили три бронеавтомобиля ВСУ из противотанковых комплексов

Разведчики ЗВО уничтожили три бронеавтомобиля ВСУ из противотанковых комплексов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 дек – РИА Новости. Подразделение разведчиков ЗВО уничтожило три бронеавтомобиля ВСУ из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"В ходе выполнения боевых задач военнослужащие разведывательного подразделения Западной группировки войск с помощью ПТРК "Корнет" уничтожили три бронеавтомобиля, используемые боевиками ВСУ для перевозки личного состава" - сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что данные о перемещении вооруженных групп ВСУ были обнаружены при помощи БПЛА. Получив координаты целей, разведчики ЗВО использовали для выполнения задачи квадроциклы с установленными на них комплексами "Корнет". Как объяснили в МО РФ, квадроциклы позволяют бойцам преодолевать пересеченную местность и вести огонь из-за естественных укрытий.
"Мы – глаза и уши войск. Выполняем свои задачи на большом удалении от наших подразделений и остаемся незаметными для противника", - сказал разведчик с позывным "Ярус".
Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский назвал сложной обстановку на харьковском направлении, отметив, что войска РФ имеют преимущество. Минобороны РФ в минувший вторник сообщало, что войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 240 военнослужащих.
Работа российских артиллеристов на запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Разведчики сорвали ротацию ВСУ у Работино
15 декабря, 07:43
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныЗападный военный округ (ЗВО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала