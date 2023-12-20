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Опрос: 43 процента украинцев верят в разногласия между Зеленским и Залужным - РИА Новости, 20.12.2023
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12:12 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/raznoglasiya-1916909431.html
Опрос: 43 процента украинцев верят в разногласия между Зеленским и Залужным
Опрос: 43 процента украинцев верят в разногласия между Зеленским и Залужным - РИА Новости, 20.12.2023
Опрос: 43 процента украинцев верят в разногласия между Зеленским и Залужным
Более 40% жителей Украины верят, что между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным есть разногласия, свидетельствуют данные опроса,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:12
2023-12-20T12:12
в мире
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Более 40% жителей Украины верят, что между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным есть разногласия, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Опрос проводился с 4 по 10 декабря методом телефонных интервью. В нем участвовали 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающими на территории Украины. Статистическая погрешность не превышает 3,2%. "В то, что между Зеленским и Залужным могут быть определенные разногласия или трения, верят 43% жителей Украины. Впрочем, из них лишь 8% считают, что ситуация очень серьезная, а остальные 35% считают недоразумения не очень серьезными. Вообще не считают, что есть определенный конфликт, – 39%, а 18% не смогли определиться со своим мнением", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте КМИС. "Подавляющее большинство респондентов - 72% - негативно отнеслись бы к отставке Залужного. Лишь 2% респондентов отнеслись к этому положительно. Еще 21% имеют нейтральное восприятие этого, а 5% не смогли сформулировать свое мнение. Среди респондентов, доверяющих Зеленскому, 71% отнеслись бы негативно к решению уволить Залужного", - свидетельствуют результаты опроса.По данным исследования, у Залужного самый высокий уровень доверия среди других представителей военного командования Украины – 92%. Главе Главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову доверяют 60%, командующему сухопутными войсками Александру Сырскому – 33%.Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах утверждало, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного.
https://ria.ru/20231218/zaluzhnyy-1916539741.html
https://ria.ru/20231211/preemniki-1915009788.html
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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, кмис, кирилл буданов, александр сырский
В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, КМИС, Кирилл Буданов, Александр Сырский
Опрос: 43 процента украинцев верят в разногласия между Зеленским и Залужным

КМИС: 43 процента украинцев верят в разногласия между Зеленским и Залужным

© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и Валерий Залужный
Президент Украины Владимир Зеленский и Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Более 40% жителей Украины верят, что между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным есть разногласия, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Опрос проводился с 4 по 10 декабря методом телефонных интервью. В нем участвовали 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающими на территории Украины. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.
"В то, что между Зеленским и Залужным могут быть определенные разногласия или трения, верят 43% жителей Украины. Впрочем, из них лишь 8% считают, что ситуация очень серьезная, а остальные 35% считают недоразумения не очень серьезными. Вообще не считают, что есть определенный конфликт, – 39%, а 18% не смогли определиться со своим мнением", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте КМИС.
"Подавляющее большинство респондентов - 72% - негативно отнеслись бы к отставке Залужного. Лишь 2% респондентов отнеслись к этому положительно. Еще 21% имеют нейтральное восприятие этого, а 5% не смогли сформулировать свое мнение. Среди респондентов, доверяющих Зеленскому, 71% отнеслись бы негативно к решению уволить Залужного", - свидетельствуют результаты опроса.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
В офисе Зеленского заявили об ошибке СМИ насчет прослушки Залужного
18 декабря, 16:32
По данным исследования, у Залужного самый высокий уровень доверия среди других представителей военного командования Украины – 92%. Главе Главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову доверяют 60%, командующему сухопутными войсками Александру Сырскому – 33%.
Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах утверждало, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
СВР: ЕС рассматривает Залужного и Буданова в качестве преемников Зеленского
11 декабря, 10:14
 
В миреУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийКМИСКирилл БудановАлександр Сырский
 
 
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