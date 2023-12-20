https://ria.ru/20231220/ranenie-1916966481.html

В Донецке при атаке беспилотника пострадал мужчина

В Донецке при атаке беспилотника пострадал мужчина - РИА Новости, 20.12.2023

В Донецке при атаке беспилотника пострадал мужчина

Мирный житель ранен в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:52

2023-12-20T14:52

2023-12-20T15:16

специальная военная операция на украине

донецк

киров

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе по улице Кирова возле больницы № 25 получил ранение мужчина 1968 года рождения", - говорится в сообщении.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что украинские войска обстреляли этот район с применением беспилотного летательного аппарата, сбросив один взрывоопасный предмет. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20231220/pomosch-1916959328.html

донецк

киров

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк, киров, алексей кулемзин (донецк), сцкк