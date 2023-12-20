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В Донецке при атаке беспилотника пострадал мужчина - РИА Новости, 20.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 20.12.2023 (обновлено: 15:16 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/ranenie-1916966481.html
В Донецке при атаке беспилотника пострадал мужчина
В Донецке при атаке беспилотника пострадал мужчина - РИА Новости, 20.12.2023
В Донецке при атаке беспилотника пострадал мужчина
Мирный житель ранен в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:52
2023-12-20T15:16
специальная военная операция на украине
донецк
киров
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе по улице Кирова возле больницы № 25 получил ранение мужчина 1968 года рождения", - говорится в сообщении.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что украинские войска обстреляли этот район с применением беспилотного летательного аппарата, сбросив один взрывоопасный предмет. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20231220/pomosch-1916959328.html
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донецк, киров, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Киров, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
В Донецке при атаке беспилотника пострадал мужчина

Кулемзин: в Донецке при сбросе боеприпаса с беспилотника ранен мирный житель

© РИА Новости Последствия украинского обстрела в Донецке
Последствия украинского обстрела в Донецке
© РИА Новости
Последствия украинского обстрела в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«
"В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе по улице Кирова возле больницы № 25 получил ранение мужчина 1968 года рождения", - говорится в сообщении.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что украинские войска обстреляли этот район с применением беспилотного летательного аппарата, сбросив один взрывоопасный предмет.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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