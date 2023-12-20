https://ria.ru/20231220/puteshestviya-1916558913.html
Эксперты рассказали, сколько россиян на каникулах будут путешествовать
Эксперты рассказали, сколько россиян на каникулах будут путешествовать - РИА Новости, 20.12.2023
Эксперты рассказали, сколько россиян на каникулах будут путешествовать
Туристы, опрошенные сервисом бронирования, рассказали о планах на новогодние каникулы, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T03:47
2023-12-20T03:47
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Туристы, опрошенные сервисом бронирования, рассказали о планах на новогодние каникулы, сообщает МТС Travel.Специалисты компании, входящей в цифровую экосистему МТС, провели исследование среди тысячи пользователей и выяснили, что примерно половина респондентов рассчитывают на выходные дома за просмотром телевизора, чтением, компьютерными и настольными играми. Еще треть настроены на активный отдых: собираются посещать катки, гулять и ходить в гости.Поездку в праздники планируют 12 процентов россиян, из них три процента — на горнолыжные курорты: российские и зарубежные. Остальные пользователи написали, что будут работать. Большинство (66 процентов) опрошенных, собирающихся в путешествие, организуют его самостоятельно. Четверть обратились за помощью к турагенту, а девять процентов приобрели готовую путевку.Самым популярным видом транспорта (респонденты могли назвать несколько) в этот период оказался самолет — им воспользуются 42 процента опрошенных. Чуть меньше (40 процентов) отправятся в путешествие на автомобиле. Поезд выбрали 23 процента туристов, а автобус — 11 процентов.Около трети (36 процентов) россиян, планирующих поездку, рассчитывают потратить в ней от десяти до 25 тысяч рублей на одного. Еще 30 процентов выделят от 25 до 50 тысяч рублей на персону. Более этой суммы готовы отдать 18 процентов путешественников. Менее десяти тысяч рублей – 16 процентов туристов.
https://ria.ru/20231218/puteshestviya-1916103268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, новый год, туристы, отдых в россии, куда поехать, куда поехать в выходные
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Новый год, туристы, отдых в России, куда поехать, куда поехать в выходные
Эксперты рассказали, сколько россиян на каникулах будут путешествовать
Опрос: 12 процентов туристов запланировали путешествие на новогодние каникулы
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Туристы, опрошенные сервисом бронирования, рассказали о планах на новогодние каникулы, сообщает МТС Travel.
Специалисты компании, входящей в цифровую экосистему МТС, провели исследование среди тысячи пользователей и выяснили, что примерно половина респондентов рассчитывают на выходные дома за просмотром телевизора, чтением, компьютерными и настольными играми. Еще треть настроены на активный отдых: собираются посещать катки, гулять и ходить в гости.
Поездку в праздники планируют 12 процентов россиян, из них три процента — на горнолыжные курорты: российские и зарубежные. Остальные пользователи написали, что будут работать.
Большинство (66 процентов) опрошенных, собирающихся в путешествие, организуют его самостоятельно. Четверть обратились за помощью к турагенту, а девять процентов приобрели готовую путевку.
Самым популярным видом транспорта (респонденты могли назвать несколько) в этот период оказался самолет — им воспользуются 42 процента опрошенных. Чуть меньше (40 процентов) отправятся в путешествие на автомобиле. Поезд выбрали 23 процента туристов, а автобус — 11 процентов.
Около трети (36 процентов) россиян, планирующих поездку, рассчитывают потратить в ней от десяти до 25 тысяч рублей на одного. Еще 30 процентов выделят от 25 до 50 тысяч рублей на персону. Более этой суммы готовы отдать 18 процентов путешественников. Менее десяти тысяч рублей – 16 процентов туристов.
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