https://ria.ru/20231220/puteshestviya-1916542213.html

Туристы назвали города с лучшими отелями

Туристы назвали города с лучшими отелями - РИА Новости, 20.12.2023

Туристы назвали города с лучшими отелями

Эксперты составили рейтинг городов, гостиницам в которых туристы ставят наиболее высокие оценки, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T05:25

2023-12-20T05:25

2023-12-20T05:25

туризм

туризм

новости - туризм

россия

смоленск

калининград

отели

гостиницы

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг городов, гостиницам в которых туристы ставят наиболее высокие оценки, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса для планирования путешествий проанализировали отзывы пользователей об объектах размещения и выделили направления, где отели получили наибольшие баллы. Примечательно, что в список не попали столицы и мегаполисы, но при этом вошло много курортных направлений.В России гостиницы с самыми высокими оценками оказались в Красной Поляне: в среднем они набрали 9,33 балла из десяти. Второе место занял Смоленск с 9,17 балла, следом за ним идут Калининград (9,09 балла) и Зеленоградск (9,08 балла). Далее в списке — Мурманск (средняя оценка отелей там составляет 8,87), Кострома (8,73), Анапа (8,71), Пятигорска (8,63), Владикавказ (8,58) и Ставрополь (8,56).За рубежом наивысшие оценки получили отели Дохи — 8,85 балла. Места размещения в Тбилиси пользователи оценили в 8,75, во Флоренции — 8,73, а гостиницы Вены — в 8,69 балла. Чуть меньше баллов получили отели в Бишкеке, Убуде, Гагре, Венеции, Батуми и Пекине.

https://ria.ru/20231218/puteshestviya-1916103268.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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