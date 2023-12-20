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В Люберцах начали проверку после падения снега с крыши на людей
В Люберцах начали проверку после падения снега с крыши на людей - РИА Новости, 20.12.2023
В Люберцах начали проверку после падения снега с крыши на людей
Прокуратура начала проверку после того, как четыре человека получили травмы в результате падения снега с крыши военкомата в Люберцах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:02
2023-12-20T15:02
2023-12-20T18:08
люберцы
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как четыре человека получили травмы в результате падения снега с крыши военкомата в Люберцах, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства. "Прокуратура организовала проверку по информации СМИ о травмировании четырех человек упавшей пластиной снега с кровли здания в городе Люберцы. По имеющейся информации, сегодня днем с кровли здания военного комиссариата… произошло падение снега. В результате происшествия пострадали 4 человека, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства ответственными должностными лицами к качеству и своевременности уборки крыши здания от снега и наледи, отмечается в релизе. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что наледь упала с крыши военкомата в Люберцах на Октябрьском проспекте, трое из четверых пострадавших госпитализированы.
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люберцы
В Люберцах начали проверку после падения снега с крыши на людей
В Люберцах начали проверку после падения снега на людей с крыши военкомата
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как четыре человека получили травмы в результате падения снега с крыши военкомата в Люберцах, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства.
"Прокуратура организовала проверку по информации СМИ о травмировании четырех человек упавшей пластиной снега с кровли здания в городе Люберцы. По имеющейся информации, сегодня днем с кровли здания военного комиссариата… произошло падение снега. В результате происшествия пострадали 4 человека, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства ответственными должностными лицами к качеству и своевременности уборки крыши здания от снега и наледи, отмечается в релизе.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что наледь упала с крыши военкомата в Люберцах на Октябрьском проспекте, трое из четверых пострадавших госпитализированы.
В Брянске мужчину госпитализировали после падения наледи с крыши на голову