https://ria.ru/20231220/proverka-1916975463.html

В Люберцах начали проверку после падения снега с крыши на людей

В Люберцах начали проверку после падения снега с крыши на людей - РИА Новости, 20.12.2023

В Люберцах начали проверку после падения снега с крыши на людей

Прокуратура начала проверку после того, как четыре человека получили травмы в результате падения снега с крыши военкомата в Люберцах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T15:02

2023-12-20T15:02

2023-12-20T18:08

люберцы

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как четыре человека получили травмы в результате падения снега с крыши военкомата в Люберцах, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства. "Прокуратура организовала проверку по информации СМИ о травмировании четырех человек упавшей пластиной снега с кровли здания в городе Люберцы. По имеющейся информации, сегодня днем с кровли здания военного комиссариата… произошло падение снега. В результате происшествия пострадали 4 человека, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства ответственными должностными лицами к качеству и своевременности уборки крыши здания от снега и наледи, отмечается в релизе. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что наледь упала с крыши военкомата в Люберцах на Октябрьском проспекте, трое из четверых пострадавших госпитализированы.

https://ria.ru/20231218/sosulki-1916562649.html

люберцы

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люберцы