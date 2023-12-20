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В Варшаве протестуют против смены руководства в государственных СМИ - РИА Новости, 21.12.2023
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23:21 20.12.2023 (обновлено: 10:37 21.12.2023)
https://ria.ru/20231220/protest-1917104986.html
В Варшаве протестуют против смены руководства в государственных СМИ
В Варшаве протестуют против смены руководства в государственных СМИ - РИА Новости, 21.12.2023
В Варшаве протестуют против смены руководства в государственных СМИ
Акция протеста против смены власти в польских государственных СМИ проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-20T23:21
2023-12-21T10:37
в мире
дональд туск
польша
матеуш моравецкий
ярослав качиньский
право и справедливость
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ВАРШАВА, 20 дек – РИА Новости. Акция протеста против смены власти в польских государственных СМИ проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. В среду вечером у главного офиса Польского телевидения (TVP) на улице Вороничей собрались несколько тысяч человек. Они принесли с собой государственные флаги и требуют оставить на своих должностях руководство и журналистов телеканалов, а также не менять редакционную политику, которая резко негативна к новым властям. Митингующие выкрикивают "Свободу СМИ!", "Прочь с коммунизмом!" Также к зданию телекомпании прибыли сторонники новой власти, которые считают правильной смену руководства государственных СМИ. Они обмениваются со сторонниками сохранения прежнего формата телеканала нецензурными репликами, но физического насилия пока не происходит. На месте присутствуют представители прошлого правительства во главе с экс-премьером Матеушем Моравецким, многочисленные депутаты сейма от партии "Право и справедливость". На месте много полицейских. Недавно в Польше к власти пришла коалиция во главе с Дональдом Туском, который стал премьер-министром. Партия "Право и справедливость" (PiS) во главе с Ярославом Качиньским перешла в оппозицию. Редакционная же политика телекомпании TVP направлена на поддержку PiS и критику их политических оппонентов. Недовольные этим политики коалиции Туска в свою очередь во время предвыборной кампании обещали ликвидировать TVP либо взять телекомпанию под свой контроль. Во вторник вечером сейм принял резолюцию о восстановлении правопорядка, а также о беспристрастности и надежности общественных СМИ и Польского агентства печати. Более 100 депутатов от партии PiS не приняли участия в голосовании, так как отправились в штаб-квартиру TVP протестовать. Сразу после объявления о решении министра культуры интернет-сайт службы новостей Польского телевидения tvp.info стал недоступен, а вместо новостного канала Польского телевидения tvp.info транслируется канал tvp1, где в настоящее время показывают художественный фильм. Как сообщает радиостанция TVP, в кабинете председателя правления Польского телевидения появился адвокат, сообщивший о том, что он займется юридической поддержкой смены власти в телекомпании. В свою очередь председатель Национального совета по теле- и радиовещанию (KRRiT) Мацей Свирский заявил о незаконности действий новых властей страны.
https://ria.ru/20231220/polsha-1917045312.html
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96
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в мире, дональд туск, польша, матеуш моравецкий, ярослав качиньский, право и справедливость
В мире, Дональд Туск, Польша, Матеуш Моравецкий, Ярослав Качиньский, Право и справедливость
В Варшаве протестуют против смены руководства в государственных СМИ

В Варшаве проходит акция протеста против смены руководства в государственных СМИ

© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIАкция протеста против смены власти в польских государственных СМИ в Варшаве. 20 декабря 2023
Акция протеста против смены власти в польских государственных СМИ в Варшаве. 20 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
Акция протеста против смены власти в польских государственных СМИ в Варшаве. 20 декабря 2023
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ВАРШАВА, 20 дек – РИА Новости. Акция протеста против смены власти в польских государственных СМИ проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
В среду вечером у главного офиса Польского телевидения (TVP) на улице Вороничей собрались несколько тысяч человек. Они принесли с собой государственные флаги и требуют оставить на своих должностях руководство и журналистов телеканалов, а также не менять редакционную политику, которая резко негативна к новым властям.
Митингующие выкрикивают "Свободу СМИ!", "Прочь с коммунизмом!"
Также к зданию телекомпании прибыли сторонники новой власти, которые считают правильной смену руководства государственных СМИ. Они обмениваются со сторонниками сохранения прежнего формата телеканала нецензурными репликами, но физического насилия пока не происходит.
На месте присутствуют представители прошлого правительства во главе с экс-премьером Матеушем Моравецким, многочисленные депутаты сейма от партии "Право и справедливость".
На месте много полицейских.
Недавно в Польше к власти пришла коалиция во главе с Дональдом Туском, который стал премьер-министром. Партия "Право и справедливость" (PiS) во главе с Ярославом Качиньским перешла в оппозицию. Редакционная же политика телекомпании TVP направлена на поддержку PiS и критику их политических оппонентов. Недовольные этим политики коалиции Туска в свою очередь во время предвыборной кампании обещали ликвидировать TVP либо взять телекомпанию под свой контроль.
Во вторник вечером сейм принял резолюцию о восстановлении правопорядка, а также о беспристрастности и надежности общественных СМИ и Польского агентства печати. Более 100 депутатов от партии PiS не приняли участия в голосовании, так как отправились в штаб-квартиру TVP протестовать. Сразу после объявления о решении министра культуры интернет-сайт службы новостей Польского телевидения tvp.info стал недоступен, а вместо новостного канала Польского телевидения tvp.info транслируется канал tvp1, где в настоящее время показывают художественный фильм. Как сообщает радиостанция TVP, в кабинете председателя правления Польского телевидения появился адвокат, сообщивший о том, что он займется юридической поддержкой смены власти в телекомпании. В свою очередь председатель Национального совета по теле- и радиовещанию (KRRiT) Мацей Свирский заявил о незаконности действий новых властей страны.
Ночная Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В Польше разгорается скандал из-за смены руководства государственных СМИ
Вчера, 17:58
 
В миреДональд ТускПольшаМатеуш МоравецкийЯрослав КачиньскийПраво и справедливость
 
 
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