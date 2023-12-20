https://ria.ru/20231220/promzona-1916811547.html

Ефимов: на торги выставлено право на КРТ части промзоны "Тушино"

Ефимов: на торги выставлено право на КРТ части промзоны "Тушино" - РИА Новости, 20.12.2023

Ефимов: на торги выставлено право на КРТ части промзоны "Тушино"

В Москве начали принимать заявки на право комплексного развития участка бывшей промзоны "Тушино", их можно подавать до первого февраля следующего года, а сам... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T15:34

2023-12-20T15:34

2023-12-20T15:34

экономика

москва

южное тушино

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. В Москве начали принимать заявки на право комплексного развития участка бывшей промзоны "Тушино", их можно подавать до первого февраля следующего года, а сам аукцион пройдет восьмого февраля, заявил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Город выставил на торги право на реорганизацию участка бывшей промзоны "Тушино" общей площадью 46,3 гектара на северо-западе столицы. Заявки на участие в торгах принимаются до 1 февраля 2024 года, аукцион состоится 8 февраля. Инвестор сможет возвести здесь 1,1 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Объем инвестиций в развитие участка оценивается более чем в 200 миллиардов рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что будет создано порядка 15 тысяч новых рабочих мест после реализации данного проекта.Поучаствовать в торгах смогут все заинтересованные лица, в том числе и региональные инвесторы. Начальная цена договора о КРТ составляет 433,47 млн руб.В свою очередь, министр правительства столицы, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что на данный момент на участке располагаются устаревшие склады, автосервисы, а также простаивающие производства. Он уточнил, что большая часть территории сейчас не используется. В Южном Тушине хотят возвести современное городское пространство, где будет присутствовать вся необходимая инфраструктура. Запланировано возвести около 550 тыс. кв. м производственных, общественно-деловых и социальных объектов, в том числе школы и детсады. В них смогут ходить свыше 1,7 тыс. учащихся и воспитанников. Ожидается, что жилые здания займут 550 тыс. кв. м. По программе реновации жилищного фонда построят 175,5 тыс. кв. м. Кроме того, здесь появятся несколько действующих производств.Отмечается, что по программе КРТ в Москве создают многофункциональные городские кварталы. В них на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируют комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. На сегодняшний день в столице на разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,45 тыс. га.Ранее Ефимов сообщал, что на участке бывшей промзоны на юго-востоке Москвы появится более 160 тыс. кв. м различной недвижимости в рамках заключенного столицей договора о КРТ.

https://ria.ru/20231218/moskva-1916189087.html

https://ria.ru/20231212/krt-1915185493.html

москва

южное тушино

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, южное тушино, владимир ефимов (правительство москвы)