https://ria.ru/20231220/produkty-1916946739.html
Более 300 тысяч просмотров во Вьетнаме набрал ролик про российские продукты
Более 300 тысяч просмотров во Вьетнаме набрал ролик про российские продукты - РИА Новости, 20.12.2023
Более 300 тысяч просмотров во Вьетнаме набрал ролик про российские продукты
Видеоролик про российские продукты с вьетнамскими блогерами Trox & Lacci набрал более 300 тысяч просмотров во вьетнамском сегменте TikTok, сообщает Российский... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:47
2023-12-20T13:47
2023-12-20T13:47
экономика
россия
вьетнам
юго-восточная азия
светлана хоркина
российский экспортный центр (рэц)
tiktok
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881356867_0:0:3627:2041_1920x0_80_0_0_9182f4e10827f47d15c689dd55d70fc7.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Видеоролик про российские продукты с вьетнамскими блогерами Trox & Lacci набрал более 300 тысяч просмотров во вьетнамском сегменте TikTok, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). "Ролик был снят в рамках акции продвижения российской продукции за рубежом "Российские товары - для чемпионов", которую осенью 2023 года запустил Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) под зонтичным национальным брендом "Сделано в России". Семейная пара блогеров из Вьетнама Trox & Lacci с аудиторией более 2 миллионов пользователей в Юго-Восточной Азии по приглашению Российского экспортного центра 18 октября приняла участие в мастер-классе по керлингу, который состоялся в "нулевой день" Международного экспортного форума "Сделано в России", - говорится в сообщении. В мастер-классе также приняли участие победители всероссийского конкурса "Экспортер года", представители органов власти и руководства РЭЦ, а также представители операторов демонстрационно-дегустационных павильонов с отечественной продукцией агропромышленного комплекса Good Food Russia в Турции и Египте. Акция "Российские товары - для чемпионов" основана на синергии продвижения российского спорта и экспорта. "В подготовке спортсмена нет мелочей. Важно все - от того, чем он питается и во что одет, до материально-технической базы, инфраструктуры. И мы видим, что сейчас все больше качественных товаров производится в России и далее экспортируется", - отметила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, открывая мероприятие. На полях мастер-класса был представлен дегустационный стенд с продукцией, размещенной при поддержке РЭЦ в зарубежных павильонах АПК Good Food Russia, от более 20 отечественных производителей. Блогеры из Вьетнама сняли и опубликовали в своих социальных сетях серию видеороликов, в которых рассказали подписчикам о мероприятии, российских страновых брендах "Сделано в России" и Good Food Russia и российских продуктах питания, размещенных в павильоне во Вьетнаме и доступных к покупке на вьетнамских маркетплейсах Lazada, Shopee, Sendo, Tik Tok shop и Zalo shop. Первое видео в аккаунте блогеров в TikTok уже набрало более 300 тысяч просмотров. Новые форматы продвижения позволили увеличить розничные продажи российских товаров, представленных во вьетнамском павильоне Good Food Russia, в 1,5 раза по сравнению с предыдущим кварталом. Блогеры также разместят другое видео, в котором поделятся своими впечатлениями о поездке в Россию, расскажут о смене позиционирования международных брендов на российском рынке и покажут, как они пробуют российские продукты в популярном на платформе формате "мокпан". "Компаниям, которые выставляются в павильонах Good Food Russia, бесплатно доступны вход в зарубежные торговые сети и на маркетплейсы, регистрация товара для выхода на рынок, транспортировка выставочных образцов, промо-акции в супермаркетах и в социальных сетях, а также дегустации и другие практические инструменты, которые позволяют повысить узнаваемость продукции российских компаний, а также привлечь новых партнеров, в том числе больших дистрибьюторов", - поделился вице-президент РЭЦ Алексей Солодов. Узнать подробнее о павильонах Good Food Russia и подать заявку на размещение производители могут на платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20231218/interes-1916560367.html
https://ria.ru/20231215/zadachi-1916122422.html
https://ria.ru/20231214/rets-1915852672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вьетнам, юго-восточная азия, светлана хоркина, российский экспортный центр (рэц), tiktok
Экономика, Россия, Вьетнам, Юго-Восточная Азия, Светлана Хоркина, Российский экспортный центр (РЭЦ), TikTok
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Видеоролик про российские продукты с вьетнамскими блогерами Trox & Lacci набрал более 300 тысяч просмотров во вьетнамском сегменте TikTok, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Ролик был снят в рамках акции продвижения российской продукции за рубежом "Российские товары - для чемпионов", которую осенью 2023 года запустил Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) под зонтичным национальным брендом "Сделано в России". Семейная пара блогеров из Вьетнама Trox & Lacci с аудиторией более 2 миллионов пользователей в Юго-Восточной Азии
по приглашению Российского экспортного центра 18 октября приняла участие в мастер-классе по керлингу, который состоялся в "нулевой день" Международного экспортного форума "Сделано в России", - говорится в сообщении.
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В мастер-классе также приняли участие победители всероссийского конкурса "Экспортер года", представители органов власти и руководства РЭЦ, а также представители операторов демонстрационно-дегустационных павильонов с отечественной продукцией агропромышленного комплекса Good Food Russia в Турции
и Египте
. Акция "Российские товары - для чемпионов" основана на синергии продвижения российского спорта и экспорта.
"В подготовке спортсмена нет мелочей. Важно все - от того, чем он питается и во что одет, до материально-технической базы, инфраструктуры. И мы видим, что сейчас все больше качественных товаров производится в России и далее экспортируется", - отметила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина
, открывая мероприятие.
На полях мастер-класса был представлен дегустационный стенд с продукцией, размещенной при поддержке РЭЦ в зарубежных павильонах АПК Good Food Russia, от более 20 отечественных производителей.
Блогеры из Вьетнама сняли и опубликовали в своих социальных сетях серию видеороликов, в которых рассказали подписчикам о мероприятии, российских страновых брендах "Сделано в России" и Good Food Russia и российских продуктах питания, размещенных в павильоне во Вьетнаме и доступных к покупке на вьетнамских маркетплейсах Lazada, Shopee, Sendo, Tik Tok shop и Zalo shop.
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Первое видео в аккаунте блогеров в TikTok
уже набрало более 300 тысяч просмотров. Новые форматы продвижения позволили увеличить розничные продажи российских товаров, представленных во вьетнамском павильоне Good Food Russia, в 1,5 раза по сравнению с предыдущим кварталом.
Блогеры также разместят другое видео, в котором поделятся своими впечатлениями о поездке в Россию, расскажут о смене позиционирования международных брендов на российском рынке и покажут, как они пробуют российские продукты в популярном на платформе формате "мокпан".
"Компаниям, которые выставляются в павильонах Good Food Russia, бесплатно доступны вход в зарубежные торговые сети и на маркетплейсы, регистрация товара для выхода на рынок, транспортировка выставочных образцов, промо-акции в супермаркетах и в социальных сетях, а также дегустации и другие практические инструменты, которые позволяют повысить узнаваемость продукции российских компаний, а также привлечь новых партнеров, в том числе больших дистрибьюторов", - поделился вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Узнать подробнее о павильонах Good Food Russia и подать заявку на размещение производители могут на платформе "Мой экспорт".
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