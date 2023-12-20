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Иначе не будет. Генерал из НАТО сделал неожиданное признание об Украине
Иначе не будет. Генерал из НАТО сделал неожиданное признание об Украине - РИА Новости, 20.12.2023
Иначе не будет. Генерал из НАТО сделал неожиданное признание об Украине
Территориальные уступки со стороны Украины станут частью мирного процесса с Россией, заявил служивший в структурах НАТО португальский генерал Жуан Виейра Борхес РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:03
2023-12-20T13:03
2023-12-20T13:03
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Территориальные уступки со стороны Украины станут частью мирного процесса с Россией, заявил служивший в структурах НАТО португальский генерал Жуан Виейра Борхес в беседе с журналистами польского издания ONET."К сожалению, все указывает на то, что в случае с Украиной территориальные уступки станут частью мирного процесса, иначе Россия не подпишет ни одного соглашения", — утверждает военный.Он считает, что в ближайшее время Киев будет вынужден пойти на территориальные уступки из-за продолжающегося конфликта и сокращения помощи западных союзников.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231220/slova-1916875132.html
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Иначе не будет. Генерал из НАТО сделал неожиданное признание об Украине
Генерал Борхес: территориальные уступки от Украины станут частью мирного диалога