https://ria.ru/20231220/prichina-1917095662.html
В Рязани выясняют причину смерти ребенка после визита к стоматологу
В Рязани выясняют причину смерти ребенка после визита к стоматологу - РИА Новости, 20.12.2023
В Рязани выясняют причину смерти ребенка после визита к стоматологу
Следователи и Росздравнадзор выясняют причину смерти трехлетнего мальчика после лечения зубов в стоматологической клинике в Рязани, возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T22:14
2023-12-20T22:14
2023-12-20T22:20
происшествия
рязань
россия
рязанская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
РЯЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости. Следователи и Росздравнадзор выясняют причину смерти трехлетнего мальчика после лечения зубов в стоматологической клинике в Рязани, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. "Железнодорожным МСО города Рязани СУ СК России по Рязанской области по факту смерти трехлетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщило региональное следственное управление СК РФ в своем Telegram-канале. По данным следствия, 16 декабря после хирургического лечения в одной из стоматологических клиник города мальчик в удовлетворительном состоянии был отпущен домой в сопровождении родителей. Дома состояние ребенка ухудшилось, 18 декабря родители вызвали ему скорую помощь, прибывший врач констатировал смерть. Как отмечается в Telegram-канале Росздравнадзора, территориальный орган ведомства также выясняет причину смерти мальчика.
https://ria.ru/20231214/gibel-1915872534.html
рязань
россия
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязань, россия, рязанская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Рязань, Россия, Рязанская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В Рязани выясняют причину смерти ребенка после визита к стоматологу
СК выясняет причину смерти 3-летнего мальчика после лечения зубов в Рязани