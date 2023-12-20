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В Рязани выясняют причину смерти ребенка после визита к стоматологу

В Рязани выясняют причину смерти ребенка после визита к стоматологу - РИА Новости, 20.12.2023

В Рязани выясняют причину смерти ребенка после визита к стоматологу

Следователи и Росздравнадзор выясняют причину смерти трехлетнего мальчика после лечения зубов в стоматологической клинике в Рязани, возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T22:14

2023-12-20T22:14

2023-12-20T22:20

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РЯЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости. Следователи и Росздравнадзор выясняют причину смерти трехлетнего мальчика после лечения зубов в стоматологической клинике в Рязани, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. "Железнодорожным МСО города Рязани СУ СК России по Рязанской области по факту смерти трехлетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщило региональное следственное управление СК РФ в своем Telegram-канале. По данным следствия, 16 декабря после хирургического лечения в одной из стоматологических клиник города мальчик в удовлетворительном состоянии был отпущен домой в сопровождении родителей. Дома состояние ребенка ухудшилось, 18 декабря родители вызвали ему скорую помощь, прибывший врач констатировал смерть. Как отмечается в Telegram-канале Росздравнадзора, территориальный орган ведомства также выясняет причину смерти мальчика.

https://ria.ru/20231214/gibel-1915872534.html

рязань

россия

рязанская область

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происшествия, рязань, россия, рязанская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)