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В Рязани выясняют причину смерти ребенка после визита к стоматологу - РИА Новости, 20.12.2023
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22:14 20.12.2023 (обновлено: 22:20 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/prichina-1917095662.html
В Рязани выясняют причину смерти ребенка после визита к стоматологу
В Рязани выясняют причину смерти ребенка после визита к стоматологу - РИА Новости, 20.12.2023
В Рязани выясняют причину смерти ребенка после визита к стоматологу
Следователи и Росздравнадзор выясняют причину смерти трехлетнего мальчика после лечения зубов в стоматологической клинике в Рязани, возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T22:14
2023-12-20T22:20
происшествия
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россия
рязанская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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РЯЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости. Следователи и Росздравнадзор выясняют причину смерти трехлетнего мальчика после лечения зубов в стоматологической клинике в Рязани, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. "Железнодорожным МСО города Рязани СУ СК России по Рязанской области по факту смерти трехлетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщило региональное следственное управление СК РФ в своем Telegram-канале. По данным следствия, 16 декабря после хирургического лечения в одной из стоматологических клиник города мальчик в удовлетворительном состоянии был отпущен домой в сопровождении родителей. Дома состояние ребенка ухудшилось, 18 декабря родители вызвали ему скорую помощь, прибывший врач констатировал смерть. Как отмечается в Telegram-канале Росздравнадзора, территориальный орган ведомства также выясняет причину смерти мальчика.
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россия
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происшествия, рязань, россия, рязанская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Рязань, Россия, Рязанская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В Рязани выясняют причину смерти ребенка после визита к стоматологу

СК выясняет причину смерти 3-летнего мальчика после лечения зубов в Рязани

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости. Следователи и Росздравнадзор выясняют причину смерти трехлетнего мальчика после лечения зубов в стоматологической клинике в Рязани, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
«
"Железнодорожным МСО города Рязани СУ СК России по Рязанской области по факту смерти трехлетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщило региональное следственное управление СК РФ в своем Telegram-канале.
По данным следствия, 16 декабря после хирургического лечения в одной из стоматологических клиник города мальчик в удовлетворительном состоянии был отпущен домой в сопровождении родителей. Дома состояние ребенка ухудшилось, 18 декабря родители вызвали ему скорую помощь, прибывший врач констатировал смерть.
Как отмечается в Telegram-канале Росздравнадзора, территориальный орган ведомства также выясняет причину смерти мальчика.
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ПроисшествияРязаньРоссияРязанская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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