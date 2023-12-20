https://ria.ru/20231220/prestupleniya-1916873319.html

Запад готов замалчивать военные преступления Киева, заявил Гаврилов

Запад готов замалчивать военные преступления Киева, заявил Гаврилов - РИА Новости, 20.12.2023

Запад готов замалчивать военные преступления Киева, заявил Гаврилов

Запад готов и дальше замалчивать военные преступления своих киевских подопечных, но правда пробьет себе дорогу, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T09:49

2023-12-20T09:49

2023-12-20T09:49

константин гаврилов

россия

политика

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ВЕНА, 20 дек - РИА Новости. Запад готов и дальше замалчивать военные преступления своих киевских подопечных, но правда пробьет себе дорогу, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Печально и то, что на Западе готовы и дальше замалчивать военные преступления своих киевских подопечных. Но правда всегда пробьет себе дорогу, а мы ей в этом поможем", - сказал Гаврилов.

https://ria.ru/20231220/obstanovka-1916742155.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

константин гаврилов, россия, политика