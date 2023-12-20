https://ria.ru/20231220/prestupleniya-1916873319.html
Запад готов замалчивать военные преступления Киева, заявил Гаврилов
Запад готов замалчивать военные преступления Киева, заявил Гаврилов - РИА Новости, 20.12.2023
Запад готов замалчивать военные преступления Киева, заявил Гаврилов
Запад готов и дальше замалчивать военные преступления своих киевских подопечных, но правда пробьет себе дорогу, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T09:49
2023-12-20T09:49
2023-12-20T09:49
константин гаврилов
россия
политика
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ВЕНА, 20 дек - РИА Новости. Запад готов и дальше замалчивать военные преступления своих киевских подопечных, но правда пробьет себе дорогу, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Печально и то, что на Западе готовы и дальше замалчивать военные преступления своих киевских подопечных. Но правда всегда пробьет себе дорогу, а мы ей в этом поможем", - сказал Гаврилов.
https://ria.ru/20231220/obstanovka-1916742155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин гаврилов, россия, политика
Константин Гаврилов, Россия, Политика
Запад готов замалчивать военные преступления Киева, заявил Гаврилов
Гаврилов: Запад готов замалчивать преступления Киева, но правда пробьет дорогу
ВЕНА, 20 дек - РИА Новости. Запад готов и дальше замалчивать военные преступления своих киевских подопечных, но правда пробьет себе дорогу, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Печально и то, что на Западе готовы и дальше замалчивать военные преступления своих киевских подопечных. Но правда всегда пробьет себе дорогу, а мы ей в этом поможем", - сказал Гаврилов.
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