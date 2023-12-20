https://ria.ru/20231220/preemstvennost-1916988770.html

Путин рассказал, как преемственность помогает в развитии парламентаризма

Путин рассказал, как преемственность помогает в развитии парламентаризма - РИА Новости, 20.12.2023

Путин рассказал, как преемственность помогает в развитии парламентаризма

Российский парламент сегодня сохраняет историческую преемственность, это укрепляет политическую культуру и помогает принятию взвешенных, ответственных решений,... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T15:33

2023-12-20T15:33

2023-12-20T15:33

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российский парламент сегодня сохраняет историческую преемственность, это укрепляет политическую культуру и помогает принятию взвешенных, ответственных решений, считает президент РФ Владимир Путин. "На недавней встрече с руководителями думских фракций... говорили и о том, что все мы - прежде всего вы, конечно, - сохраняете историческую преемственность, с уважением относитесь к наследию отечественного парламентаризма и народовластия", - заявил Путин в среду на заседании Совета законодателей РФ. Это наследие, продолжил он, формировалось еще в начале XX века в ходе работы первых Государственных дум, и даже раньше - если вспомнить Новгородское вече. "Ну мы все время вспоминаем о Новгородском вече, это нам еще в школах достаточно подробно рассказывали. Но ведь такие органы представительной власти были не только в Новгороде, во многих других были землях, как сейчас скажем - субъектах. Не только Новгород отличался этим", - отметил Путин. Президент подчеркнул важность этого исторического опыта народных сходов, соборов, а позже и земского самоуправления. "Все это наше наследие. Такая связь времен, принцип непрерывности государственного развития безусловно нас обогащают, подчеркивают и укрепляют наше суверенное мировоззрение, политическую, парламентскую культуру, помогают принимать взвешенные, ответственные решения", - заявил Путин.

https://ria.ru/20231220/protsess-1916988206.html

https://ria.ru/20231220/resheniya-1916982927.html

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россия, владимир путин