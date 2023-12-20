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Путин рассказал, как преемственность помогает в развитии парламентаризма - РИА Новости, 20.12.2023
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15:33 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/preemstvennost-1916988770.html
Путин рассказал, как преемственность помогает в развитии парламентаризма
Путин рассказал, как преемственность помогает в развитии парламентаризма - РИА Новости, 20.12.2023
Путин рассказал, как преемственность помогает в развитии парламентаризма
Российский парламент сегодня сохраняет историческую преемственность, это укрепляет политическую культуру и помогает принятию взвешенных, ответственных решений,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:33
2023-12-20T15:33
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российский парламент сегодня сохраняет историческую преемственность, это укрепляет политическую культуру и помогает принятию взвешенных, ответственных решений, считает президент РФ Владимир Путин. "На недавней встрече с руководителями думских фракций... говорили и о том, что все мы - прежде всего вы, конечно, - сохраняете историческую преемственность, с уважением относитесь к наследию отечественного парламентаризма и народовластия", - заявил Путин в среду на заседании Совета законодателей РФ. Это наследие, продолжил он, формировалось еще в начале XX века в ходе работы первых Государственных дум, и даже раньше - если вспомнить Новгородское вече. "Ну мы все время вспоминаем о Новгородском вече, это нам еще в школах достаточно подробно рассказывали. Но ведь такие органы представительной власти были не только в Новгороде, во многих других были землях, как сейчас скажем - субъектах. Не только Новгород отличался этим", - отметил Путин. Президент подчеркнул важность этого исторического опыта народных сходов, соборов, а позже и земского самоуправления. &quot;Все это наше наследие. Такая связь времен, принцип непрерывности государственного развития безусловно нас обогащают, подчеркивают и укрепляют наше суверенное мировоззрение, политическую, парламентскую культуру, помогают принимать взвешенные, ответственные решения&quot;, - заявил Путин.
https://ria.ru/20231220/protsess-1916988206.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, как преемственность помогает в развитии парламентаризма

Путин: преемственность в развитии парламентаризма помогает принимать решения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российский парламент сегодня сохраняет историческую преемственность, это укрепляет политическую культуру и помогает принятию взвешенных, ответственных решений, считает президент РФ Владимир Путин.
«
"На недавней встрече с руководителями думских фракций... говорили и о том, что все мы - прежде всего вы, конечно, - сохраняете историческую преемственность, с уважением относитесь к наследию отечественного парламентаризма и народовластия", - заявил Путин в среду на заседании Совета законодателей РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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15:32
Это наследие, продолжил он, формировалось еще в начале XX века в ходе работы первых Государственных дум, и даже раньше - если вспомнить Новгородское вече.
«
"Ну мы все время вспоминаем о Новгородском вече, это нам еще в школах достаточно подробно рассказывали. Но ведь такие органы представительной власти были не только в Новгороде, во многих других были землях, как сейчас скажем - субъектах. Не только Новгород отличался этим", - отметил Путин.
Президент подчеркнул важность этого исторического опыта народных сходов, соборов, а позже и земского самоуправления.
«

"Все это наше наследие. Такая связь времен, принцип непрерывности государственного развития безусловно нас обогащают, подчеркивают и укрепляют наше суверенное мировоззрение, политическую, парламентскую культуру, помогают принимать взвешенные, ответственные решения", - заявил Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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