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"Новое предупреждение". СМИ пришли в ужас после заявления Путина - РИА Новости, 20.12.2023
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16:28 20.12.2023 (обновлено: 16:30 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/preduprezhdenie-1917007404.html
"Новое предупреждение". СМИ пришли в ужас после заявления Путина
"Новое предупреждение". СМИ пришли в ужас после заявления Путина - РИА Новости, 20.12.2023
"Новое предупреждение". СМИ пришли в ужас после заявления Путина
Слова президента России Владимир Путина о модернизации стратегических ядерных сил страны были посланием сделал Западу, пишет Daily Express. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:28
2023-12-20T16:30
россия
украина
оренбургская область
владимир путин
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
в мире
политика
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Слова президента России Владимир Путина о модернизации стратегических ядерных сил страны были посланием сделал Западу, пишет Daily Express.&quot;Владимир Путин сделал новое грозное предупреждение Западу, заявив, что в находящееся в распоряжении российских ядерных сил оружие модернизировано на 95 процентов&quot;, — говорится в материале.Журналисты также добавили, что теперь на вооружении стратегических сил России стоят гиперзвуковые ракеты "Авангард", а миф о неуязвимости западного оружия, по словам российского лидера, был разрушен на Украине.Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил о переоснащении полка Ясненского соединения в Оренбургской области комплексами "Авангард".Основой комплекса "Авангард" стал гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты и, по заявлениям, развивающий скорость до М=28 (около 9,5 километра в секунду), что даже без боевой части дает ему кинетическую энергию, эквивалентную 18 тоннам тротила. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника. Поставлен на боевое дежурство 27 декабря 2019 года.
https://ria.ru/20231220/katastrofa-1916978335.html
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россия, украина, оренбургская область, владимир путин, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, в мире, политика
Россия, Украина, Оренбургская область, Владимир Путин, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения, В мире, Политика
"Новое предупреждение". СМИ пришли в ужас после заявления Путина

DE: слова Путина о модернизации стратегических ядерных сил были посланием Западу

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Слова президента России Владимир Путина о модернизации стратегических ядерных сил страны были посланием сделал Западу, пишет Daily Express.
«

"Владимир Путин сделал новое грозное предупреждение Западу, заявив, что в находящееся в распоряжении российских ядерных сил оружие модернизировано на 95 процентов", — говорится в материале.

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Журналисты также добавили, что теперь на вооружении стратегических сил России стоят гиперзвуковые ракеты "Авангард", а миф о неуязвимости западного оружия, по словам российского лидера, был разрушен на Украине.
Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил о переоснащении полка Ясненского соединения в Оренбургской области комплексами "Авангард".
Основой комплекса "Авангард" стал гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты и, по заявлениям, развивающий скорость до М=28 (около 9,5 километра в секунду), что даже без боевой части дает ему кинетическую энергию, эквивалентную 18 тоннам тротила. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника. Поставлен на боевое дежурство 27 декабря 2019 года.
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