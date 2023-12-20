"Новое предупреждение". СМИ пришли в ужас после заявления Путина
DE: слова Путина о модернизации стратегических ядерных сил были посланием Западу
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Слова президента России Владимир Путина о модернизации стратегических ядерных сил страны были посланием сделал Западу, пишет Daily Express.
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"Владимир Путин сделал новое грозное предупреждение Западу, заявив, что в находящееся в распоряжении российских ядерных сил оружие модернизировано на 95 процентов", — говорится в материале.
Журналисты также добавили, что теперь на вооружении стратегических сил России стоят гиперзвуковые ракеты "Авангард", а миф о неуязвимости западного оружия, по словам российского лидера, был разрушен на Украине.
Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил о переоснащении полка Ясненского соединения в Оренбургской области комплексами "Авангард".
Основой комплекса "Авангард" стал гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты и, по заявлениям, развивающий скорость до М=28 (около 9,5 километра в секунду), что даже без боевой части дает ему кинетическую энергию, эквивалентную 18 тоннам тротила. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника. Поставлен на боевое дежурство 27 декабря 2019 года.