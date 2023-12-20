https://ria.ru/20231220/preduprezhdenie-1917007404.html

"Новое предупреждение". СМИ пришли в ужас после заявления Путина

"Новое предупреждение". СМИ пришли в ужас после заявления Путина - РИА Новости, 20.12.2023

"Новое предупреждение". СМИ пришли в ужас после заявления Путина

Слова президента России Владимир Путина о модернизации стратегических ядерных сил страны были посланием сделал Западу, пишет Daily Express. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T16:28

2023-12-20T16:28

2023-12-20T16:30

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ракетные войска стратегического назначения

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политика

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Слова президента России Владимир Путина о модернизации стратегических ядерных сил страны были посланием сделал Западу, пишет Daily Express."Владимир Путин сделал новое грозное предупреждение Западу, заявив, что в находящееся в распоряжении российских ядерных сил оружие модернизировано на 95 процентов", — говорится в материале.Журналисты также добавили, что теперь на вооружении стратегических сил России стоят гиперзвуковые ракеты "Авангард", а миф о неуязвимости западного оружия, по словам российского лидера, был разрушен на Украине.Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил о переоснащении полка Ясненского соединения в Оренбургской области комплексами "Авангард".Основой комплекса "Авангард" стал гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты и, по заявлениям, развивающий скорость до М=28 (около 9,5 километра в секунду), что даже без боевой части дает ему кинетическую энергию, эквивалентную 18 тоннам тротила. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника. Поставлен на боевое дежурство 27 декабря 2019 года.

https://ria.ru/20231220/katastrofa-1916978335.html

https://ria.ru/20231220/priznanie-1916924314.html

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россия, украина, оренбургская область, владимир путин, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, в мире, политика