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"Как в 1944-м". В США обратились к Зеленскому с шокирующим предложением - РИА Новости, 20.12.2023
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11:50 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/predlozhenie-1916900962.html
"Как в 1944-м". В США обратились к Зеленскому с шокирующим предложением
"Как в 1944-м". В США обратились к Зеленскому с шокирующим предложением - РИА Новости, 20.12.2023
"Как в 1944-м". В США обратились к Зеленскому с шокирующим предложением
Украина может последовать примеру нацисткой Германии 1944 года в плане наращивания авиационной мощи, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:50
2023-12-20T11:50
в мире
украина
германия
нидерланды
владимир путин
александр шульгин
бен ходжес
f-16
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украина может последовать примеру нацисткой Германии 1944 года в плане наращивания авиационной мощи, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в эфире YouTube-канала Perun.&quot;Подумайте о том, что сделала Германия в 1944 году. Производство самолетов для Люфтваффе достигло пика в 1944 году. Это произошло после более чем двух лет непрерывных бомбардировок Королевских ВВС и Корпуса ВВС армии США, которые до основания разбомбили немецкие города. Но тем не менее производство самолетов в Германии росло. Так что я думаю, что Украина может повторить это с определенной эффективностью&quot;, — утверждает военный.Также Ходжес считает, что украинские воздушные силы смогут применить американские истребители F-16 летом следующего года, но перед этим им нужно будет обойти множество препятствий.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос денацификации на Украине все еще актуален.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
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в мире, украина, германия, нидерланды, владимир путин, александр шульгин, бен ходжес, f-16, политика
В мире, Украина, Германия, Нидерланды, Владимир Путин, Александр Шульгин, Бен Ходжес, F-16, Политика
"Как в 1944-м". В США обратились к Зеленскому с шокирующим предложением

Экс-генерал Ходжес: Украине стоит скопировать нацистскую Германию 1944 года

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украина может последовать примеру нацисткой Германии 1944 года в плане наращивания авиационной мощи, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в эфире YouTube-канала Perun.
«

"Подумайте о том, что сделала Германия в 1944 году. Производство самолетов для Люфтваффе достигло пика в 1944 году. Это произошло после более чем двух лет непрерывных бомбардировок Королевских ВВС и Корпуса ВВС армии США, которые до основания разбомбили немецкие города. Но тем не менее производство самолетов в Германии росло. Так что я думаю, что Украина может повторить это с определенной эффективностью", — утверждает военный.

Также Ходжес считает, что украинские воздушные силы смогут применить американские истребители F-16 летом следующего года, но перед этим им нужно будет обойти множество препятствий.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос денацификации на Украине все еще актуален.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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В миреУкраинаГерманияНидерландыВладимир ПутинАлександр ШульгинБен ХоджесF-16Политика
 
 
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