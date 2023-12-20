"Как в 1944-м". В США обратились к Зеленскому с шокирующим предложением
Экс-генерал Ходжес: Украине стоит скопировать нацистскую Германию 1944 года
© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украина может последовать примеру нацисткой Германии 1944 года в плане наращивания авиационной мощи, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в эфире YouTube-канала Perun.
«
"Подумайте о том, что сделала Германия в 1944 году. Производство самолетов для Люфтваффе достигло пика в 1944 году. Это произошло после более чем двух лет непрерывных бомбардировок Королевских ВВС и Корпуса ВВС армии США, которые до основания разбомбили немецкие города. Но тем не менее производство самолетов в Германии росло. Так что я думаю, что Украина может повторить это с определенной эффективностью", — утверждает военный.
Также Ходжес считает, что украинские воздушные силы смогут применить американские истребители F-16 летом следующего года, но перед этим им нужно будет обойти множество препятствий.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос денацификации на Украине все еще актуален.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.