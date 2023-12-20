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Двое подростков погибли на пожаре в Алтайском крае - РИА Новости, 20.12.2023
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11:32 20.12.2023 (обновлено: 11:46 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/pozhar-1916895372.html
Двое подростков погибли на пожаре в Алтайском крае
Двое подростков погибли на пожаре в Алтайском крае - РИА Новости, 20.12.2023
Двое подростков погибли на пожаре в Алтайском крае
Двое подростков погибли на пожаре в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщают региональные управления МЧС и СК РФ. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:32
2023-12-20T11:46
происшествия
алтайский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 20 дек - РИА Новости. Двое подростков погибли на пожаре в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщают региональные управления МЧС и СК РФ. "Поступило сообщение о пожаре в селе Антоньевка, горел частный жилой дом. &lt;...&gt; Пожар был вскоре локализован на площади около 20 квадратных метров. На месте обнаружены двое погибших, подростков 2007 и 2008 годов рождения. Предварительно известно, что дети находились дома одни, топили печь", - говорится в сообщении ГУМЧС. Как говорится в Telegram-канале главка, избежать трагедии помог бы пожарный извещатель. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)… Согласно предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем, а смерть несовершеннолетних наступила в результате отравления угарным газом", - добавляют в СУСК по региону. Расследование гибели подростков контролирует прокуратура края. Территориальный прокурор в ходе проверки среди прочего выясняет, почему дети были дома одни, рассказала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
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происшествия, алтайский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Двое подростков погибли на пожаре в Алтайском крае

Подростки 2007 и 2008 годов рождения погибли при пожаре в Алтайском крае

© Фото : СУ СК России по Алтайскому краю/TelegramДом, в котором после пожара были найдены тела двух подростков в Алтайском крае. 20 декабря 2023
Дом, в котором после пожара были найдены тела двух подростков в Алтайском крае. 20 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : СУ СК России по Алтайскому краю/Telegram
Дом, в котором после пожара были найдены тела двух подростков в Алтайском крае. 20 декабря 2023
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БАРНАУЛ, 20 дек - РИА Новости. Двое подростков погибли на пожаре в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщают региональные управления МЧС и СК РФ.
"Поступило сообщение о пожаре в селе Антоньевка, горел частный жилой дом. <...> Пожар был вскоре локализован на площади около 20 квадратных метров. На месте обнаружены двое погибших, подростков 2007 и 2008 годов рождения. Предварительно известно, что дети находились дома одни, топили печь", - говорится в сообщении ГУМЧС. Как говорится в Telegram-канале главка, избежать трагедии помог бы пожарный извещатель.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)… Согласно предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем, а смерть несовершеннолетних наступила в результате отравления угарным газом", - добавляют в СУСК по региону.
Расследование гибели подростков контролирует прокуратура края. Территориальный прокурор в ходе проверки среди прочего выясняет, почему дети были дома одни, рассказала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
Место пожара в частном доме в Ижевске - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
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ПроисшествияАлтайский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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