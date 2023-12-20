https://ria.ru/20231220/pozhar-1916895372.html

Двое подростков погибли на пожаре в Алтайском крае

Двое подростков погибли на пожаре в Алтайском крае - РИА Новости, 20.12.2023

Двое подростков погибли на пожаре в Алтайском крае

Двое подростков погибли на пожаре в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщают региональные управления МЧС и СК РФ. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T11:32

2023-12-20T11:32

2023-12-20T11:46

происшествия

алтайский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 20 дек - РИА Новости. Двое подростков погибли на пожаре в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщают региональные управления МЧС и СК РФ. "Поступило сообщение о пожаре в селе Антоньевка, горел частный жилой дом. <...> Пожар был вскоре локализован на площади около 20 квадратных метров. На месте обнаружены двое погибших, подростков 2007 и 2008 годов рождения. Предварительно известно, что дети находились дома одни, топили печь", - говорится в сообщении ГУМЧС. Как говорится в Telegram-канале главка, избежать трагедии помог бы пожарный извещатель. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)… Согласно предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем, а смерть несовершеннолетних наступила в результате отравления угарным газом", - добавляют в СУСК по региону. Расследование гибели подростков контролирует прокуратура края. Территориальный прокурор в ходе проверки среди прочего выясняет, почему дети были дома одни, рассказала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

https://ria.ru/20231217/pozhar-1916273700.html

алтайский край

россия

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Кирилл Волков

происшествия, алтайский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)