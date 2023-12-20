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Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 20.12.2023

Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили за сутки до 110 украинских военнослужащих и две самоходки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:05

2023-12-20T14:05

2023-12-20T14:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили за сутки до 110 украинских военнослужащих и две самоходки, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южноднецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Владимировка и Новомихайловка ДНР."Потери противника составили до 110 военнослужащих, два пикапа и две самоходные артиллерийские установки "Акация", - говорится в сводке министерства.

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2023

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вооруженные силы украины, россия