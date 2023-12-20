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Восемь внедорожников отправили участникам спецоперации из Алтайского края - РИА Новости, 20.12.2023
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16:21 20.12.2023
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Восемь внедорожников отправили участникам спецоперации из Алтайского края
Восемь внедорожников отправили участникам спецоперации из Алтайского края - РИА Новости, 20.12.2023
Восемь внедорожников отправили участникам спецоперации из Алтайского края
Восемь автомобилей, а также оборудование, снаряжение и посылки отправили участникам спецоперации из Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:21
2023-12-20T16:21
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общество
славяносербский район
алтайский край
луганская народная республика
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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БАРНАУЛ, 20 дек - РИА Новости. Восемь автомобилей, а также оборудование, снаряжение и посылки отправили участникам спецоперации из Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Алтайский край отправил новую партию гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. В воинские части, где служат военнослужащие из Алтайского края, поступят 8 автомобилей (3 УАЗика и 5 Lada Niva Travel), приобретённых правительством края. Внедорожники, оборудование, снаряжение, посылки и другие вещи погрузили в фуры. Общий вес гуманитарного конвоя - около 60 тонн", - говорится в сообщении. Уточняется, что также проходит отправка губернаторских подарков детям из подшефного Алтаю Славяносербского района ЛНР. Кроме сладких наборов ребята получат подарки, приготовленные для них в рамках акции "Елка желаний". "С начала проведения СВО из Алтайского края отправлено более 1800 тонн гуманитарного груза. По словам начальника управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ Михаила Плешивцева, руководившего отправкой по поручению губернатора, через 5-7 дней груз будет доставлен. До конца года таких гуманитарных конвоев будет минимум три", - добавляют в пресс-службе.
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общество, славяносербский район, алтайский край, луганская народная республика, ульяновский автомобильный завод (уаз), lada vesta
Надежные люди, Общество, Славяносербский район, Алтайский край, Луганская Народная Республика, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Lada Vesta
Восемь внедорожников отправили участникам спецоперации из Алтайского края

Алтайский край отправил участникам СВО восемь внедорожников, снаряжение, посылки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 20 дек - РИА Новости. Восемь автомобилей, а также оборудование, снаряжение и посылки отправили участникам спецоперации из Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«
"Алтайский край отправил новую партию гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. В воинские части, где служат военнослужащие из Алтайского края, поступят 8 автомобилей (3 УАЗика и 5 Lada Niva Travel), приобретённых правительством края. Внедорожники, оборудование, снаряжение, посылки и другие вещи погрузили в фуры. Общий вес гуманитарного конвоя - около 60 тонн", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также проходит отправка губернаторских подарков детям из подшефного Алтаю Славяносербского района ЛНР. Кроме сладких наборов ребята получат подарки, приготовленные для них в рамках акции "Елка желаний".
«
"С начала проведения СВО из Алтайского края отправлено более 1800 тонн гуманитарного груза. По словам начальника управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ Михаила Плешивцева, руководившего отправкой по поручению губернатора, через 5-7 дней груз будет доставлен. До конца года таких гуманитарных конвоев будет минимум три", - добавляют в пресс-службе.
 
Надежные людиОбществоСлавяносербский районАлтайский крайЛуганская Народная РеспубликаУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Lada Vesta
 
 
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