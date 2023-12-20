https://ria.ru/20231220/posylki-1917003663.html

Восемь внедорожников отправили участникам спецоперации из Алтайского края

Восемь внедорожников отправили участникам спецоперации из Алтайского края - РИА Новости, 20.12.2023

Восемь внедорожников отправили участникам спецоперации из Алтайского края

Восемь автомобилей, а также оборудование, снаряжение и посылки отправили участникам спецоперации из Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T16:21

2023-12-20T16:21

2023-12-20T16:21

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славяносербский район

алтайский край

луганская народная республика

ульяновский автомобильный завод (уаз)

lada vesta

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БАРНАУЛ, 20 дек - РИА Новости. Восемь автомобилей, а также оборудование, снаряжение и посылки отправили участникам спецоперации из Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Алтайский край отправил новую партию гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. В воинские части, где служат военнослужащие из Алтайского края, поступят 8 автомобилей (3 УАЗика и 5 Lada Niva Travel), приобретённых правительством края. Внедорожники, оборудование, снаряжение, посылки и другие вещи погрузили в фуры. Общий вес гуманитарного конвоя - около 60 тонн", - говорится в сообщении. Уточняется, что также проходит отправка губернаторских подарков детям из подшефного Алтаю Славяносербского района ЛНР. Кроме сладких наборов ребята получат подарки, приготовленные для них в рамках акции "Елка желаний". "С начала проведения СВО из Алтайского края отправлено более 1800 тонн гуманитарного груза. По словам начальника управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ Михаила Плешивцева, руководившего отправкой по поручению губернатора, через 5-7 дней груз будет доставлен. До конца года таких гуманитарных конвоев будет минимум три", - добавляют в пресс-службе.

славяносербский район

алтайский край

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, славяносербский район, алтайский край, луганская народная республика, ульяновский автомобильный завод (уаз), lada vesta