Восемь внедорожников отправили участникам спецоперации из Алтайского края
Алтайский край отправил участникам СВО восемь внедорожников, снаряжение, посылки
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
БАРНАУЛ, 20 дек - РИА Новости. Восемь автомобилей, а также оборудование, снаряжение и посылки отправили участникам спецоперации из Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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"Алтайский край отправил новую партию гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. В воинские части, где служат военнослужащие из Алтайского края, поступят 8 автомобилей (3 УАЗика и 5 Lada Niva Travel), приобретённых правительством края. Внедорожники, оборудование, снаряжение, посылки и другие вещи погрузили в фуры. Общий вес гуманитарного конвоя - около 60 тонн", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также проходит отправка губернаторских подарков детям из подшефного Алтаю Славяносербского района ЛНР. Кроме сладких наборов ребята получат подарки, приготовленные для них в рамках акции "Елка желаний".
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"С начала проведения СВО из Алтайского края отправлено более 1800 тонн гуманитарного груза. По словам начальника управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ Михаила Плешивцева, руководившего отправкой по поручению губернатора, через 5-7 дней груз будет доставлен. До конца года таких гуманитарных конвоев будет минимум три", - добавляют в пресс-службе.