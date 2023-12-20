https://ria.ru/20231220/postradavshie-1916990246.html

Двое пострадавших при падении льда в Люберцах остаются в больнице

Двое пострадавших при падении льда в Люберцах остаются в больнице - РИА Новости, 20.12.2023

Двое пострадавших при падении льда в Люберцах остаются в больнице

После падения льда с крыши в Люберцах пострадали четыре человека, двое из них находятся в больнице в состоянии средней и тяжелой степени тяжести, сообщили РИА... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T15:42

2023-12-20T15:42

2023-12-20T18:22

происшествия

люберцы

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. После падения льда с крыши в Люберцах пострадали четыре человека, двое из них находятся в больнице в состоянии средней и тяжелой степени тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. "В результате происшествия в Люберцах пострадали четыре человека. Один из них был осмотрен врачами на месте и от госпитализации отказался. Трое госпитализированы в больницу: один в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом состоянии и один в больнице после осмотра врачами от госпитализации отказался", - отметили в пресс-службе. По данным Минздрава, всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20231220/led-1916883044.html

люберцы

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, люберцы, московская область (подмосковье)