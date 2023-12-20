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Двое пострадавших при падении льда в Люберцах остаются в больнице - РИА Новости, 20.12.2023
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15:42 20.12.2023 (обновлено: 18:22 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/postradavshie-1916990246.html
Двое пострадавших при падении льда в Люберцах остаются в больнице
Двое пострадавших при падении льда в Люберцах остаются в больнице - РИА Новости, 20.12.2023
Двое пострадавших при падении льда в Люберцах остаются в больнице
После падения льда с крыши в Люберцах пострадали четыре человека, двое из них находятся в больнице в состоянии средней и тяжелой степени тяжести, сообщили РИА... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:42
2023-12-20T18:22
происшествия
люберцы
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. После падения льда с крыши в Люберцах пострадали четыре человека, двое из них находятся в больнице в состоянии средней и тяжелой степени тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. "В результате происшествия в Люберцах пострадали четыре человека. Один из них был осмотрен врачами на месте и от госпитализации отказался. Трое госпитализированы в больницу: один в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом состоянии и один в больнице после осмотра врачами от госпитализации отказался", - отметили в пресс-службе. По данным Минздрава, всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20231220/led-1916883044.html
люберцы
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происшествия, люберцы, московская область (подмосковье)
Происшествия, Люберцы, Московская область (Подмосковье)
Двое пострадавших при падении льда в Люберцах остаются в больнице

Двое пострадавших из-за упавшего льда с крыши в Люберцах остаются в больнице

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramМесто падения пластины снега с кровли здания в Люберцах. 20 декабря 2023
Место падения пластины снега с кровли здания в Люберцах. 20 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Место падения пластины снега с кровли здания в Люберцах. 20 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. После падения льда с крыши в Люберцах пострадали четыре человека, двое из них находятся в больнице в состоянии средней и тяжелой степени тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.
"В результате происшествия в Люберцах пострадали четыре человека. Один из них был осмотрен врачами на месте и от госпитализации отказался. Трое госпитализированы в больницу: один в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом состоянии и один в больнице после осмотра врачами от госпитализации отказался", - отметили в пресс-службе.
По данным Минздрава, всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.
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ПроисшествияЛюберцыМосковская область (Подмосковье)
 
 
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