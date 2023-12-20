https://ria.ru/20231220/postradavshie-1916990246.html
Двое пострадавших при падении льда в Люберцах остаются в больнице
Двое пострадавших при падении льда в Люберцах остаются в больнице - РИА Новости, 20.12.2023
Двое пострадавших при падении льда в Люберцах остаются в больнице
После падения льда с крыши в Люберцах пострадали четыре человека, двое из них находятся в больнице в состоянии средней и тяжелой степени тяжести, сообщили РИА... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:42
2023-12-20T15:42
2023-12-20T18:22
происшествия
люберцы
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917048677_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_662712823a7207aeeb7227756587e0eb.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. После падения льда с крыши в Люберцах пострадали четыре человека, двое из них находятся в больнице в состоянии средней и тяжелой степени тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. "В результате происшествия в Люберцах пострадали четыре человека. Один из них был осмотрен врачами на месте и от госпитализации отказался. Трое госпитализированы в больницу: один в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом состоянии и один в больнице после осмотра врачами от госпитализации отказался", - отметили в пресс-службе. По данным Минздрава, всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20231220/led-1916883044.html
люберцы
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917048677_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_99034bde13e605271a74074b607d34e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, люберцы, московская область (подмосковье)
Происшествия, Люберцы, Московская область (Подмосковье)
Двое пострадавших при падении льда в Люберцах остаются в больнице
Двое пострадавших из-за упавшего льда с крыши в Люберцах остаются в больнице