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Спецборт МЧС России доставит гуманитарную помощь жителям сектора Газа

Спецборт МЧС России доставит гуманитарную помощь жителям сектора Газа - РИА Новости, 20.12.2023

Спецборт МЧС России доставит гуманитарную помощь жителям сектора Газа

Спецборт Ил-76 МЧС РФ доставит 18 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:58

2023-12-20T12:58

2023-12-20T12:58

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Спецборт Ил-76 МЧС РФ доставит 18 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщается в Telegram-канале ведомства. "МЧС России доставит 18 тонн гумпомощи для жителей Газы. В составе груза - медикаменты и технические средства для реабилитации пострадавших. Спецборт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел в аэропорт города Эль-Ариш. В Египте помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые направят ее в сектор Газа", - говорится в сообщении. Всего 16 рейсами МЧС России доставлено около 370 тонн гуманитарной помощи, уточнили в ведомстве.

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россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире