Рейтинг@Mail.ru
Спецборт МЧС России доставит гуманитарную помощь жителям сектора Газа - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/pomosch-1916923413.html
Спецборт МЧС России доставит гуманитарную помощь жителям сектора Газа
Спецборт МЧС России доставит гуманитарную помощь жителям сектора Газа - РИА Новости, 20.12.2023
Спецборт МЧС России доставит гуманитарную помощь жителям сектора Газа
Спецборт Ил-76 МЧС РФ доставит 18 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:58
2023-12-20T12:58
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913610795_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_2598a66cb5a604df890a08a4d853da21.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Спецборт Ил-76 МЧС РФ доставит 18 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщается в Telegram-канале ведомства. "МЧС России доставит 18 тонн гумпомощи для жителей Газы. В составе груза - медикаменты и технические средства для реабилитации пострадавших. Спецборт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел в аэропорт города Эль-Ариш. В Египте помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые направят ее в сектор Газа", - говорится в сообщении. Всего 16 рейсами МЧС России доставлено около 370 тонн гуманитарной помощи, уточнили в ведомстве.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913610795_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_07e654537dac9abde4bf76ab7e77039e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Спецборт МЧС России доставит гуманитарную помощь жителям сектора Газа

Спецборт МЧС России доставит 18 тонн гумпомощи для жителей сектора Газа

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Спецборт Ил-76 МЧС РФ доставит 18 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"МЧС России доставит 18 тонн гумпомощи для жителей Газы. В составе груза - медикаменты и технические средства для реабилитации пострадавших. Спецборт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел в аэропорт города Эль-Ариш. В Египте помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые направят ее в сектор Газа", - говорится в сообщении.
Всего 16 рейсами МЧС России доставлено около 370 тонн гуманитарной помощи, уточнили в ведомстве.
 
РоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала