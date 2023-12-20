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Администрация Байдена: решение о помиловании соратника Мадуро было трудным - РИА Новости, 20.12.2023
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22:32 20.12.2023 (обновлено: 22:36 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/pomilovanie-1917096556.html
Администрация Байдена: решение о помиловании соратника Мадуро было трудным
Администрация Байдена: решение о помиловании соратника Мадуро было трудным - РИА Новости, 20.12.2023
Администрация Байдена: решение о помиловании соратника Мадуро было трудным
Президент США Джо Байден в рамках договоренности с Венесуэлой об освобождении задержанных американских граждан принял "трудное решение", помиловав беглого... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T22:32
2023-12-20T22:36
в мире
сша
венесуэла
джо байден
николас мадуро
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в рамках договоренности с Венесуэлой об освобождении задержанных американских граждан принял "трудное решение", помиловав беглого венесуэльского дипломата Алекса Сааба, заявил в среду журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. &quot;Чтобы сделать возможным реализацию данного обмена, президенту пришлось принять чрезвычайно трудное решение и сделать то, чего столь активно добавилась венесуэльские коллеги, то есть помиловать Алекса Сааба, который находится под следствием по обвинению в отмывании денег&quot;, - сказал чиновник в ходе спецбрифинга.Он добавил, что в рамках сделки правительство президента Николаса Мадуро также согласилось освободить порядка двух десятков заключенных и еще несколько лиц, на имена которых были выписаны ордера на арест. По словам представителя властей США, реализация этой договоренности позволит Вашингтону с большим оптимизмом оценивать перспективы демократических преобразований в боливарианской республике. Вместе с тем, добавил собеседник журналистов, нынешняя сделка не меняет позиции Вашингтона касательно введенных в отношении Венесуэлы санкций и не предполагает облегчения санкционного режима.
https://ria.ru/20231220/maduro-1917029832.html
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в мире, сша, венесуэла, джо байден, николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Джо Байден, Николас Мадуро
Администрация Байдена: решение о помиловании соратника Мадуро было трудным

Администрация: Байден принял трудное решение, помиловав венесуэльского дипломата

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в рамках договоренности с Венесуэлой об освобождении задержанных американских граждан принял "трудное решение", помиловав беглого венесуэльского дипломата Алекса Сааба, заявил в среду журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
«

"Чтобы сделать возможным реализацию данного обмена, президенту пришлось принять чрезвычайно трудное решение и сделать то, чего столь активно добавилась венесуэльские коллеги, то есть помиловать Алекса Сааба, который находится под следствием по обвинению в отмывании денег", - сказал чиновник в ходе спецбрифинга.

Он добавил, что в рамках сделки правительство президента Николаса Мадуро также согласилось освободить порядка двух десятков заключенных и еще несколько лиц, на имена которых были выписаны ордера на арест. По словам представителя властей США, реализация этой договоренности позволит Вашингтону с большим оптимизмом оценивать перспективы демократических преобразований в боливарианской республике.
Вместе с тем, добавил собеседник журналистов, нынешняя сделка не меняет позиции Вашингтона касательно введенных в отношении Венесуэлы санкций и не предполагает облегчения санкционного режима.
Офицеры Венесуэльской национальной гвардии - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
СМИ: Венесуэла отпустит 36 человек ради освобождения в США соратника Мадуро
Вчера, 17:28
 
В миреСШАВенесуэлаДжо БайденНиколас Мадуро
 
 
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