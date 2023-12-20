Администрация Байдена: решение о помиловании соратника Мадуро было трудным
Администрация: Байден принял трудное решение, помиловав венесуэльского дипломата
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в рамках договоренности с Венесуэлой об освобождении задержанных американских граждан принял "трудное решение", помиловав беглого венесуэльского дипломата Алекса Сааба, заявил в среду журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
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"Чтобы сделать возможным реализацию данного обмена, президенту пришлось принять чрезвычайно трудное решение и сделать то, чего столь активно добавилась венесуэльские коллеги, то есть помиловать Алекса Сааба, который находится под следствием по обвинению в отмывании денег", - сказал чиновник в ходе спецбрифинга.
Он добавил, что в рамках сделки правительство президента Николаса Мадуро также согласилось освободить порядка двух десятков заключенных и еще несколько лиц, на имена которых были выписаны ордера на арест. По словам представителя властей США, реализация этой договоренности позволит Вашингтону с большим оптимизмом оценивать перспективы демократических преобразований в боливарианской республике.
Вместе с тем, добавил собеседник журналистов, нынешняя сделка не меняет позиции Вашингтона касательно введенных в отношении Венесуэлы санкций и не предполагает облегчения санкционного режима.