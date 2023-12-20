https://ria.ru/20231220/pomilovanie-1917096556.html

Администрация Байдена: решение о помиловании соратника Мадуро было трудным

Администрация Байдена: решение о помиловании соратника Мадуро было трудным - РИА Новости, 20.12.2023

Администрация Байдена: решение о помиловании соратника Мадуро было трудным

Президент США Джо Байден в рамках договоренности с Венесуэлой об освобождении задержанных американских граждан принял "трудное решение", помиловав беглого... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T22:32

2023-12-20T22:32

2023-12-20T22:36

в мире

сша

венесуэла

джо байден

николас мадуро

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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в рамках договоренности с Венесуэлой об освобождении задержанных американских граждан принял "трудное решение", помиловав беглого венесуэльского дипломата Алекса Сааба, заявил в среду журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "Чтобы сделать возможным реализацию данного обмена, президенту пришлось принять чрезвычайно трудное решение и сделать то, чего столь активно добавилась венесуэльские коллеги, то есть помиловать Алекса Сааба, который находится под следствием по обвинению в отмывании денег", - сказал чиновник в ходе спецбрифинга.Он добавил, что в рамках сделки правительство президента Николаса Мадуро также согласилось освободить порядка двух десятков заключенных и еще несколько лиц, на имена которых были выписаны ордера на арест. По словам представителя властей США, реализация этой договоренности позволит Вашингтону с большим оптимизмом оценивать перспективы демократических преобразований в боливарианской республике. Вместе с тем, добавил собеседник журналистов, нынешняя сделка не меняет позиции Вашингтона касательно введенных в отношении Венесуэлы санкций и не предполагает облегчения санкционного режима.

https://ria.ru/20231220/maduro-1917029832.html

сша

венесуэла

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, венесуэла, джо байден, николас мадуро