https://ria.ru/20231220/poliklinika-1916857441.html

В Красноярске в рамках нацпроекта построили новую поликлинику

В Красноярске в рамках нацпроекта построили новую поликлинику - РИА Новости, 20.12.2023

В Красноярске в рамках нацпроекта построили новую поликлинику

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков оценил готовность к открытию новой многопрофильной поликлиники, которая появится в самом густонаселенном районе... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T07:10

2023-12-20T07:10

2023-12-20T11:27

общество

красноярск

советский район

россия

михаил котюков

владимир путин

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КРАСНОЯРСК, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков оценил готовность к открытию новой многопрофильной поликлиники, которая появится в самом густонаселенном районе Красноярска, сообщает пресс-служба главы региона. Новую поликлинику на улице Мате Залки в микрорайоне Северный Советского района города построили по программе модернизации первичного звена, действующей в рамках нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Объект для одного из густонаселенных микрорайонов краевой столицы долгожданный. Многопрофильная поликлиника оснащена всем необходимым для оказания медицинской помощи жителям. Теперь все медуслуги они смогут получить в одном месте. "Отделения и кабинеты новой поликлиники расположены на шести этажах. На первом этаже - наиболее востребованные: кабинеты доврачебного приема, оформления документов, неотложной помощи и забора биоматериала. Отдельным блоком размещен инфекционный кабинет и фильтр-боксы для приема температурящих пациентов", - говорится в сообщении. В поликлинике сформированы 28 терапевтических участков с комфортными зонами ожидания, будут принимать узкие специалисты - кардиолог, невролог, эндокринолог, гериатр, гастроэнтеролог. Оснащено всем необходимым и стоматологическое отделение. Более 80% установленного в поликлинике оборудования российского производства. Впервые в микрорайоне начнет работу собственная женская консультация с кабинетами акушеров-гинекологов, УЗИ, перинатальной и функциональной диагностики, малой операционной и дневным стационаром. Здесь же расположено хирургическое отделение для работы хирурга, уролога, колопроктолога, офтальмолога, оториноларинголога, онколога. "Это долгожданный объект для жителей Северного, который построен с учётом потребностей большого, растущего микрорайона. Однако построить здание недостаточно, главное, чтобы был персонал. Здесь уже на 80% штат укомплектован и работа продолжается. Сейчас важно всё организовать и настроить так, чтобы пациенту в поликлинике было комфортно", - сказал губернатор. С 21 декабря учреждение начнет работу, на полную мощность выйдет до конца декабря. В поликлинике будут работать 118 врачей и 150 человек среднего медицинского персонала.

https://ria.ru/20231219/poliklinika-1916629462.html

https://ria.ru/20231209/krasnoyarsk-1914761999.html

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общество, красноярск, советский район, россия, михаил котюков, владимир путин