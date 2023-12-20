https://ria.ru/20231220/podrostok-1916953515.html
В Иркутской области арестовали подростка, ударившего сверстника ножом
В Иркутской области арестовали подростка, ударившего сверстника ножом - РИА Новости, 20.12.2023
В Иркутской области арестовали подростка, ударившего сверстника ножом
В Нижнеудинском районе Приангарья арестован 14-летний подросток, несколько раз ударивший сверстника ножом, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:10
2023-12-20T14:10
2023-12-20T14:10
происшествия
россия
иркутская область
нижнеудинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 20 дек - РИА Новости. В Нижнеудинском районе Приангарья арестован 14-летний подросток, несколько раз ударивший сверстника ножом, сообщает СУСК РФ по региону. В селе Мельница Нижнеудинского района учащийся 8 класса нанес несколько ножевых ранений сверстнику. Нападавшего остановил заместитель директора школы. Пострадавшего доставили в больницу. "Следственным отделом по городу Нижнеудинск СУСК России по Иркутской области предъявлено обвинение 14-летнему подростку в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подросток арестован", - говорится в сообщении. Отмечается, что также возбуждено уголовное дело по статье о халатности. СК предстоит дать правовую оценку работе руководства школы. По данным прокуратуры, в настоящее время жизни пострадавшего подростка ничто не угрожает.
https://ria.ru/20231211/izbienie-1915154376.html
https://ria.ru/20231207/podrostok-1914296653.html
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происшествия, россия, иркутская область, нижнеудинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутской области арестовали подростка, ударившего сверстника ножом
В Иркутской области арестовали 14-летнего подростка, ударившего сверстника ножом