https://ria.ru/20231220/podrostok-1916953515.html

В Иркутской области арестовали подростка, ударившего сверстника ножом

В Иркутской области арестовали подростка, ударившего сверстника ножом - РИА Новости, 20.12.2023

В Иркутской области арестовали подростка, ударившего сверстника ножом

В Нижнеудинском районе Приангарья арестован 14-летний подросток, несколько раз ударивший сверстника ножом, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:10

2023-12-20T14:10

2023-12-20T14:10

происшествия

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нижнеудинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 20 дек - РИА Новости. В Нижнеудинском районе Приангарья арестован 14-летний подросток, несколько раз ударивший сверстника ножом, сообщает СУСК РФ по региону. В селе Мельница Нижнеудинского района учащийся 8 класса нанес несколько ножевых ранений сверстнику. Нападавшего остановил заместитель директора школы. Пострадавшего доставили в больницу. "Следственным отделом по городу Нижнеудинск СУСК России по Иркутской области предъявлено обвинение 14-летнему подростку в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подросток арестован", - говорится в сообщении. Отмечается, что также возбуждено уголовное дело по статье о халатности. СК предстоит дать правовую оценку работе руководства школы. По данным прокуратуры, в настоящее время жизни пострадавшего подростка ничто не угрожает.

https://ria.ru/20231211/izbienie-1915154376.html

https://ria.ru/20231207/podrostok-1914296653.html

россия

иркутская область

нижнеудинский район

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происшествия, россия, иркутская область, нижнеудинский район, следственный комитет россии (ск рф)