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Женатые, сидевшие и должники. Как понять, что от вас что-то скрывают
Женатые, сидевшие и должники. Как понять, что от вас что-то скрывают - РИА Новости, 20.12.2023
Женатые, сидевшие и должники. Как понять, что от вас что-то скрывают
Считается, что крепкие отношения строятся на доверии. Можно ли доверять человеку, если видишь его третий раз в жизни? Как поговорить о важных, но неудобных вопросах – семейном положении, проблемах с законом или о пристрастии к вредным привычкам. Надо ли показывать паспорт на первом свидании и как вежливо попросить справку об отсутствии заболеваний.
2023-12-20T14:00
2023-12-20T14:00
2023-12-20T14:05
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Женатые, сидевшие и должники. Как понять, что от вас что-то скрывают
Считается, что крепкие отношения строятся на доверии. Но можно ли доверять человеку, если видишь его третий раз в жизни? Как поговорить о важных, но неудобных вопросах – семейном положении, проблемах с законом или о пристрастии к вредным привычкам. Надо ли показывать паспорт на первом свидании и как вежливо попросить справку об отсутствии заболеваний.
audio/mpeg
Женатые, сидевшие и должники. Как понять, что от вас что-то скрывают
Считается, что крепкие отношения строятся на доверии. Но можно ли доверять человеку, если видишь его третий раз в жизни? Как поговорить о важных, но неудобных вопросах – семейном положении, проблемах с законом или о пристрастии к вредным привычкам. Надо ли показывать паспорт на первом свидании и как вежливо попросить справку об отсутствии заболеваний.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Женатые, сидевшие и должники. Как понять, что от вас что-то скрывают
Считается, что крепкие отношения строятся на доверии. Можно ли доверять человеку, если видишь его третий раз в жизни? Как поговорить о важных, но неудобных вопросах – семейном положении, проблемах с законом или о пристрастии к вредным привычкам. Надо ли показывать паспорт на первом свидании и как вежливо попросить справку об отсутствии заболеваний.