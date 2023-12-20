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Женатые, сидевшие и должники. Как понять, что от вас что-то скрывают - РИА Новости, 20.12.2023
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14:00 20.12.2023 (обновлено: 14:05 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/podozrenie-1916894801.html
Женатые, сидевшие и должники. Как понять, что от вас что-то скрывают
Женатые, сидевшие и должники. Как понять, что от вас что-то скрывают - РИА Новости, 20.12.2023
Женатые, сидевшие и должники. Как понять, что от вас что-то скрывают
Считается, что крепкие отношения строятся на доверии. Можно ли доверять человеку, если видишь его третий раз в жизни? Как поговорить о важных, но неудобных вопросах – семейном положении, проблемах с законом или о пристрастии к вредным привычкам. Надо ли показывать паспорт на первом свидании и как вежливо попросить справку об отсутствии заболеваний.
2023-12-20T14:00
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Женатые, сидевшие и должники. Как понять, что от вас что-то скрывают
Считается, что крепкие отношения строятся на доверии. Но можно ли доверять человеку, если видишь его третий раз в жизни? Как поговорить о важных, но неудобных вопросах – семейном положении, проблемах с законом или о пристрастии к вредным привычкам. Надо ли показывать паспорт на первом свидании и как вежливо попросить справку об отсутствии заболеваний.
audio/mpeg
Женатые, сидевшие и должники. Как понять, что от вас что-то скрывают
Считается, что крепкие отношения строятся на доверии. Но можно ли доверять человеку, если видишь его третий раз в жизни? Как поговорить о важных, но неудобных вопросах – семейном положении, проблемах с законом или о пристрастии к вредным привычкам. Надо ли показывать паспорт на первом свидании и как вежливо попросить справку об отсутствии заболеваний.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия Паниоти
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96
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подкаст, аудио, вконтакте, отношения, любовь, брак, паспорт, алкоголизм
Нас двое, Подкаст, ВКонтакте, отношения, Любовь, брак, Паспорт, алкоголизм
Нас двое

Женатые, сидевшие и должники. Как понять, что от вас что-то скрывают

Нас двое
Женатые, сидевшие и должники. Как понять, что от вас что-то скрывают
14:00
Читать ria.ru в
Считается, что крепкие отношения строятся на доверии. Можно ли доверять человеку, если видишь его третий раз в жизни? Как поговорить о важных, но неудобных вопросах – семейном положении, проблемах с законом или о пристрастии к вредным привычкам. Надо ли показывать паспорт на первом свидании и как вежливо попросить справку об отсутствии заболеваний.
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.
Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Ведущие: Анна Глушенкова, Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
 
Нас двоеПодкастВКонтактеотношенияЛюбовьбракПаспорталкоголизм
 
 
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