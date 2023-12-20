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Женатые, сидевшие и должники. Как понять, что от вас что-то скрывают

Женатые, сидевшие и должники. Как понять, что от вас что-то скрывают - РИА Новости, 20.12.2023

Женатые, сидевшие и должники. Как понять, что от вас что-то скрывают

Считается, что крепкие отношения строятся на доверии. Можно ли доверять человеку, если видишь его третий раз в жизни? Как поговорить о важных, но неудобных вопросах – семейном положении, проблемах с законом или о пристрастии к вредным привычкам. Надо ли показывать паспорт на первом свидании и как вежливо попросить справку об отсутствии заболеваний.

2023-12-20T14:00

2023-12-20T14:00

2023-12-20T14:05

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Женатые, сидевшие и должники. Как понять, что от вас что-то скрывают Считается, что крепкие отношения строятся на доверии. Но можно ли доверять человеку, если видишь его третий раз в жизни? Как поговорить о важных, но неудобных вопросах – семейном положении, проблемах с законом или о пристрастии к вредным привычкам. Надо ли показывать паспорт на первом свидании и как вежливо попросить справку об отсутствии заболеваний. audio/mpeg

Женатые, сидевшие и должники. Как понять, что от вас что-то скрывают Считается, что крепкие отношения строятся на доверии. Но можно ли доверять человеку, если видишь его третий раз в жизни? Как поговорить о важных, но неудобных вопросах – семейном положении, проблемах с законом или о пристрастии к вредным привычкам. Надо ли показывать паспорт на первом свидании и как вежливо попросить справку об отсутствии заболеваний. audio/mpeg

Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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