https://ria.ru/20231220/podmoskove-1917041687.html

Премия губернатора Подмосковья "Мы рядом. Доброе дело" пройдет 21 декабря

Премия губернатора Подмосковья "Мы рядом. Доброе дело" пройдет 21 декабря - РИА Новости, 20.12.2023

Премия губернатора Подмосковья "Мы рядом. Доброе дело" пройдет 21 декабря

Ежегодная премия губернатора Московской области Андрея Воробьева пройдет в Красногорске 21 декабря, начало – в 15:00, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T17:52

2023-12-20T17:52

2023-12-20T17:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

красногорск

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ежегодная премия губернатора Московской области Андрея Воробьева пройдет в Красногорске 21 декабря, начало – в 15:00, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. В этом году премия вручается за героические поступки защитников Отечества, совершенные в ходе специальной военной операции, а также за особые заслуги, инициативы и проекты, которые направлены на поддержку участников СВО и их близких. Среди лауреатов – члены семей погибших героев, общественные деятели, волонтеры и сами бойцы. Призовой фонд этого года - 80 миллионов рублей. Премию получат 93 победителя (трое - по пять миллионов рублей, 40 - по одному миллиону рублей и 50 - по 500 тысяч рублей). С 9 по 15 декабря поступило почти две тысячи заявок от более 10 тысяч участников. Среди почетных гостей премии - прославленный актер и режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, Герой России, офицер Росгвардии Александр Белоглазов, ветеран спецназа Сергей Лысюк и военный журналист Александр Сладков. Всего за 11 лет лауреатами губернаторской премии стали почти 14 тысяч человек. Общий призовой фонд составил более 1,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20231218/svetofor-1916557315.html

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московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, красногорск