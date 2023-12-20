https://ria.ru/20231220/podmoskove-1917041687.html
Премия губернатора Подмосковья "Мы рядом. Доброе дело" пройдет 21 декабря
Премия губернатора Подмосковья "Мы рядом. Доброе дело" пройдет 21 декабря - РИА Новости, 20.12.2023
Премия губернатора Подмосковья "Мы рядом. Доброе дело" пройдет 21 декабря
Ежегодная премия губернатора Московской области Андрея Воробьева пройдет в Красногорске 21 декабря, начало – в 15:00, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:52
2023-12-20T17:52
2023-12-20T17:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
красногорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917041330_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_cddd08fcad0334d13ba6a299997abeb9.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ежегодная премия губернатора Московской области Андрея Воробьева пройдет в Красногорске 21 декабря, начало – в 15:00, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. В этом году премия вручается за героические поступки защитников Отечества, совершенные в ходе специальной военной операции, а также за особые заслуги, инициативы и проекты, которые направлены на поддержку участников СВО и их близких. Среди лауреатов – члены семей погибших героев, общественные деятели, волонтеры и сами бойцы. Призовой фонд этого года - 80 миллионов рублей. Премию получат 93 победителя (трое - по пять миллионов рублей, 40 - по одному миллиону рублей и 50 - по 500 тысяч рублей). С 9 по 15 декабря поступило почти две тысячи заявок от более 10 тысяч участников. Среди почетных гостей премии - прославленный актер и режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, Герой России, офицер Росгвардии Александр Белоглазов, ветеран спецназа Сергей Лысюк и военный журналист Александр Сладков. Всего за 11 лет лауреатами губернаторской премии стали почти 14 тысяч человек. Общий призовой фонд составил более 1,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20231218/svetofor-1916557315.html
https://ria.ru/20231218/podmoskove-1916527958.html
https://ria.ru/20231218/prazdnik-1916509765.html
московская область (подмосковье)
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917041330_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9616a448ebf9d9d3a613658c81cb682.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, красногорск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Красногорск
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ежегодная премия губернатора Московской области Андрея Воробьева пройдет в Красногорске 21 декабря, начало – в 15:00, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
В этом году премия вручается за героические поступки защитников Отечества, совершенные в ходе специальной военной операции, а также за особые заслуги, инициативы и проекты, которые направлены на поддержку участников СВО и их близких.
В Подмосковье за неделю скорректировали работу 14 светофоров
Среди лауреатов – члены семей погибших героев, общественные деятели, волонтеры и сами бойцы.
Призовой фонд этого года - 80 миллионов рублей. Премию получат 93 победителя (трое - по пять миллионов рублей, 40 - по одному миллиону рублей и 50 - по 500 тысяч рублей).
С 9 по 15 декабря поступило почти две тысячи заявок от более 10 тысяч участников.
Свыше 400 бесхозяйных электрообъектов выявили в Подмосковье
Среди почетных гостей премии - прославленный актер и режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков
, официальный представитель МИД России Мария Захарова
, Герой России, офицер Росгвардии
Александр Белоглазов, ветеран спецназа Сергей Лысюк и военный журналист Александр Сладков.
Всего за 11 лет лауреатами губернаторской премии стали почти 14 тысяч человек. Общий призовой фонд составил более 1,5 миллиарда рублей.
Более 25 тысяч человек посетили праздник "Морозные традиции" в Подмосковье