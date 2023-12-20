https://ria.ru/20231220/plennye-1916939231.html

СМИ: Израиль и ХАМАС продолжают переговоры по обмену пленными

СМИ: Израиль и ХАМАС продолжают переговоры по обмену пленными - РИА Новости, 20.12.2023

СМИ: Израиль и ХАМАС продолжают переговоры по обмену пленными

Израиль и палестинское движение ХАМАС еще далеки от заключения соглашения по обмену пленными, переговоры продолжаются, передает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T13:34

2023-12-20T13:34

2023-12-20T13:34

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1908996978_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eab0db4dcf8fbc9a5b04ac21e6149e12.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС еще далеки от заключения соглашения по обмену пленными, переговоры продолжаются, передает телеканал CNN со ссылкой на израильского чиновника. Как заявил чиновник, стороны еще "не близки к соглашению на данный момент". "Переговоры продолжаются. Окончательного ничего нет", - приводит телеканал слова израильского чиновника. По его словам, ХАМАС требует освободить больше палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах по более серьезным обвинениям. При этом Израиль просит освободить всех оставшихся заложников. Израильский чиновник также сообщил, что перемирие в секторе Газа в рамках сделки между ХАМАС и Израилем может продолжаться от одной до двух недель. Ранее глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим заявил, что палестинское движение не будет вести переговоры по освобождению находящихся у него израильских заложников до тех пор, пока не будут прекращены боевые действия со стороны Израиля в анклаве. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил во вторник, что власти страны готовы к еще одной гуманитарной паузе в секторе Газа ради освобождения оставшихся заложников, а также согласны пропустить дополнительную гуманитарную помощь для жителей анклава.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году