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СМИ: Израиль и ХАМАС продолжают переговоры по обмену пленными
СМИ: Израиль и ХАМАС продолжают переговоры по обмену пленными - РИА Новости, 20.12.2023
СМИ: Израиль и ХАМАС продолжают переговоры по обмену пленными
Израиль и палестинское движение ХАМАС еще далеки от заключения соглашения по обмену пленными, переговоры продолжаются, передает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:34
2023-12-20T13:34
2023-12-20T13:34
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС еще далеки от заключения соглашения по обмену пленными, переговоры продолжаются, передает телеканал CNN со ссылкой на израильского чиновника. Как заявил чиновник, стороны еще "не близки к соглашению на данный момент". "Переговоры продолжаются. Окончательного ничего нет", - приводит телеканал слова израильского чиновника. По его словам, ХАМАС требует освободить больше палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах по более серьезным обвинениям. При этом Израиль просит освободить всех оставшихся заложников. Израильский чиновник также сообщил, что перемирие в секторе Газа в рамках сделки между ХАМАС и Израилем может продолжаться от одной до двух недель. Ранее глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим заявил, что палестинское движение не будет вести переговоры по освобождению находящихся у него израильских заложников до тех пор, пока не будут прекращены боевые действия со стороны Израиля в анклаве. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил во вторник, что власти страны готовы к еще одной гуманитарной паузе в секторе Газа ради освобождения оставшихся заложников, а также согласны пропустить дополнительную гуманитарную помощь для жителей анклава.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Израиль и ХАМАС продолжают переговоры по обмену пленными
CNN: Израиль и ХАМАС далеки от заключения соглашения по обмену пленными
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Израиль и палестинское движение ХАМАС еще далеки от заключения соглашения по обмену пленными, переговоры продолжаются, передает телеканал CNN
со ссылкой на израильского чиновника.
Как заявил чиновник, стороны еще "не близки к соглашению на данный момент".
"Переговоры продолжаются. Окончательного ничего нет", - приводит телеканал слова израильского чиновника.
По его словам, ХАМАС требует освободить больше палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах по более серьезным обвинениям. При этом Израиль просит освободить всех оставшихся заложников.
Израильский чиновник также сообщил, что перемирие в секторе Газа в рамках сделки между ХАМАС и Израилем может продолжаться от одной до двух недель.
Ранее глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим заявил, что палестинское движение не будет вести переговоры по освобождению находящихся у него израильских заложников до тех пор, пока не будут прекращены боевые действия со стороны Израиля в анклаве.
Президент Израиля Ицхак Герцог
заявил во вторник, что власти страны готовы к еще одной гуманитарной паузе в секторе Газа ради освобождения оставшихся заложников, а также согласны пропустить дополнительную гуманитарную помощь для жителей анклава.
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