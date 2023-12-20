https://ria.ru/20231220/pirotekhnika-1917047991.html

В Воронежской области запретили использовать пиротехнику на Новый год

В Воронежской области запретили использовать пиротехнику на Новый год - РИА Новости, 20.12.2023

В Воронежской области запретили использовать пиротехнику на Новый год

Власти Воронежской области запретили в регионе на время новогодних праздников использование пиротехники. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T18:04

2023-12-20T18:04

2023-12-20T18:06

общество

воронежская область

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 20 дек - РИА Новости. Власти Воронежской области запретили в регионе на время новогодних праздников использование пиротехники. "В Воронежской области запретили использовать пиротехнику во время новогодних праздников. Также по решению оперативного штаба Воронежской области с 31 декабря 2023 года по 9 января 2024 года в муниципалитетах региона не допускается работа аттракционов с животными и организация выносной торговли", - сообщает в среду облправительство. Как отмечают власти, запрет на использование пиротехники позволит обеспечить "безопасность и спокойствие жителей региона". В частности, под запрет попали запуск салютов, петард и фейерверков в местах массовых мероприятий и прилегающей к ним территории.

https://ria.ru/20231204/feyerverki-1913690942.html

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общество, воронежская область, воронеж