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В Воронежской области запретили использовать пиротехнику на Новый год - РИА Новости, 20.12.2023
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18:04 20.12.2023 (обновлено: 18:06 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/pirotekhnika-1917047991.html
В Воронежской области запретили использовать пиротехнику на Новый год
В Воронежской области запретили использовать пиротехнику на Новый год - РИА Новости, 20.12.2023
В Воронежской области запретили использовать пиротехнику на Новый год
Власти Воронежской области запретили в регионе на время новогодних праздников использование пиротехники. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T18:04
2023-12-20T18:06
общество
воронежская область
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 20 дек - РИА Новости. Власти Воронежской области запретили в регионе на время новогодних праздников использование пиротехники. "В Воронежской области запретили использовать пиротехнику во время новогодних праздников. Также по решению оперативного штаба Воронежской области с 31 декабря 2023 года по 9 января 2024 года в муниципалитетах региона не допускается работа аттракционов с животными и организация выносной торговли", - сообщает в среду облправительство. Как отмечают власти, запрет на использование пиротехники позволит обеспечить "безопасность и спокойствие жителей региона". В частности, под запрет попали запуск салютов, петард и фейерверков в местах массовых мероприятий и прилегающей к ним территории.
https://ria.ru/20231204/feyerverki-1913690942.html
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общество, воронежская область, воронеж
Общество, Воронежская область, Воронеж
В Воронежской области запретили использовать пиротехнику на Новый год

В Воронежской области запретили использовать пиротехнику в новогодние праздники

© РИА Новости / Рамиль СитдиковФейерверк
Фейерверк - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Фейерверк. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 20 дек - РИА Новости. Власти Воронежской области запретили в регионе на время новогодних праздников использование пиротехники.
«
"В Воронежской области запретили использовать пиротехнику во время новогодних праздников. Также по решению оперативного штаба Воронежской области с 31 декабря 2023 года по 9 января 2024 года в муниципалитетах региона не допускается работа аттракционов с животными и организация выносной торговли", - сообщает в среду облправительство.
Как отмечают власти, запрет на использование пиротехники позволит обеспечить "безопасность и спокойствие жителей региона".
В частности, под запрет попали запуск салютов, петард и фейерверков в местах массовых мероприятий и прилегающей к ним территории.
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