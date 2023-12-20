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СМИ узнали детали переговоров по перемирию в секторе Газа - РИА Новости, 20.12.2023
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12:10 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/peregovory-1916908201.html
СМИ узнали детали переговоров по перемирию в секторе Газа
СМИ узнали детали переговоров по перемирию в секторе Газа - РИА Новости, 20.12.2023
СМИ узнали детали переговоров по перемирию в секторе Газа
Переговоры о новом перемирии в секторе Газа идут интенсивно, переговорщики рассматривают, какие заложники и заключенные могут быть освобождены, передает... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:10
2023-12-20T12:10
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Переговоры о новом перемирии в секторе Газа идут интенсивно, переговорщики рассматривают, какие заложники и заключенные могут быть освобождены, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник. "Идут интенсивные переговоры о возможном втором перемирии в секторе Газа... Представители рассматривают, какие заложники и заключенные могут быть освобождены", - передает агентство со ссылкой на источник. По его словам, Израиль настаивает на освобождении женщин и слабых здоровьем мужчин. Также в списки могут войти палестинцы, попавшие в тюрьму за серьезные правонарушения. Ранее глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим заявил, что палестинское движение не будет вести переговоры по освобождению находящихся у него израильских заложников до тех пор, пока не будут прекращены боевые действия со стороны Израиля в анклаве. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил во вторник, что власти страны готовы к еще одной гуманитарной паузе в секторе Газа ради освобождения оставшихся заложников, а также согласны пропустить дополнительную гуманитарную помощь для жителей анклава.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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60
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ узнали детали переговоров по перемирию в секторе Газа

Reuters: идут интенсивные переговоры о возможном новом перемирии в секторе Газа

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Переговоры о новом перемирии в секторе Газа идут интенсивно, переговорщики рассматривают, какие заложники и заключенные могут быть освобождены, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник.
"Идут интенсивные переговоры о возможном втором перемирии в секторе Газа... Представители рассматривают, какие заложники и заключенные могут быть освобождены", - передает агентство со ссылкой на источник.
По его словам, Израиль настаивает на освобождении женщин и слабых здоровьем мужчин. Также в списки могут войти палестинцы, попавшие в тюрьму за серьезные правонарушения.
Ранее глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим заявил, что палестинское движение не будет вести переговоры по освобождению находящихся у него израильских заложников до тех пор, пока не будут прекращены боевые действия со стороны Израиля в анклаве.
Президент Израиля Ицхак Герцог заявил во вторник, что власти страны готовы к еще одной гуманитарной паузе в секторе Газа ради освобождения оставшихся заложников, а также согласны пропустить дополнительную гуманитарную помощь для жителей анклава.
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