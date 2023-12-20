https://ria.ru/20231220/peregovory-1916908201.html

СМИ узнали детали переговоров по перемирию в секторе Газа

СМИ узнали детали переговоров по перемирию в секторе Газа - РИА Новости, 20.12.2023

СМИ узнали детали переговоров по перемирию в секторе Газа

Переговоры о новом перемирии в секторе Газа идут интенсивно, переговорщики рассматривают, какие заложники и заключенные могут быть освобождены, передает... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:10

2023-12-20T12:10

2023-12-20T12:10

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хамас

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Переговоры о новом перемирии в секторе Газа идут интенсивно, переговорщики рассматривают, какие заложники и заключенные могут быть освобождены, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник. "Идут интенсивные переговоры о возможном втором перемирии в секторе Газа... Представители рассматривают, какие заложники и заключенные могут быть освобождены", - передает агентство со ссылкой на источник. По его словам, Израиль настаивает на освобождении женщин и слабых здоровьем мужчин. Также в списки могут войти палестинцы, попавшие в тюрьму за серьезные правонарушения. Ранее глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим заявил, что палестинское движение не будет вести переговоры по освобождению находящихся у него израильских заложников до тех пор, пока не будут прекращены боевые действия со стороны Израиля в анклаве. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил во вторник, что власти страны готовы к еще одной гуманитарной паузе в секторе Газа ради освобождения оставшихся заложников, а также согласны пропустить дополнительную гуманитарную помощь для жителей анклава.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году