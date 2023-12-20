СМИ узнали детали переговоров по перемирию в секторе Газа
Reuters: идут интенсивные переговоры о возможном новом перемирии в секторе Газа
© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Переговоры о новом перемирии в секторе Газа идут интенсивно, переговорщики рассматривают, какие заложники и заключенные могут быть освобождены, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник.
"Идут интенсивные переговоры о возможном втором перемирии в секторе Газа... Представители рассматривают, какие заложники и заключенные могут быть освобождены", - передает агентство со ссылкой на источник.
По его словам, Израиль настаивает на освобождении женщин и слабых здоровьем мужчин. Также в списки могут войти палестинцы, попавшие в тюрьму за серьезные правонарушения.
Ранее глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим заявил, что палестинское движение не будет вести переговоры по освобождению находящихся у него израильских заложников до тех пор, пока не будут прекращены боевые действия со стороны Израиля в анклаве.
Президент Израиля Ицхак Герцог заявил во вторник, что власти страны готовы к еще одной гуманитарной паузе в секторе Газа ради освобождения оставшихся заложников, а также согласны пропустить дополнительную гуманитарную помощь для жителей анклава.