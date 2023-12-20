https://ria.ru/20231220/peregovory-1916856510.html

Переговоры Мишустина с Си Цзиньпином в Пекине. Прямая трансляция

Переговоры Мишустина с Си Цзиньпином в Пекине. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.12.2023

Переговоры Мишустина с Си Цзиньпином в Пекине. Прямая трансляция

Премьер-министр России Михаил Мишустин в Пекине проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T07:00

2023-12-20T07:00

2023-12-20T07:11

китай

пекин

россия

михаил мишустин

си цзиньпин

ли цян

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в Пекине проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.Российская делегация находится с рабочим визитом в Китае с 19 декабря. Накануне Мишустин встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов.

китай

пекин

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Алексей Калабанов

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Переговоры Мишустина с Си Цзиньпином в Пекине Переговоры Мишустина с Си Цзиньпином в Пекине 2023-12-20T07:00 true PT11M59S

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Алексей Калабанов

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