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Переговоры Мишустина с Си Цзиньпином в Пекине. Прямая трансляция
Переговоры Мишустина с Си Цзиньпином в Пекине. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.12.2023
Переговоры Мишустина с Си Цзиньпином в Пекине. Прямая трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин в Пекине проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T07:00
2023-12-20T07:00
2023-12-20T07:11
китай
пекин
россия
михаил мишустин
си цзиньпин
ли цян
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Премьер-министр России Михаил Мишустин в Пекине проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.Российская делегация находится с рабочим визитом в Китае с 19 декабря. Накануне Мишустин встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов.
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Переговоры Мишустина с Си Цзиньпином в Пекине
Переговоры Мишустина с Си Цзиньпином в Пекине
2023-12-20T07:00
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PT11M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, пекин, россия, михаил мишустин, си цзиньпин, ли цян, видео
Китай, Пекин, Россия, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Ли Цян
Переговоры Мишустина с Си Цзиньпином в Пекине. Прямая трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин в Пекине проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
2023-12-20T07:00
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PT11M59S