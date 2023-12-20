https://ria.ru/20231220/parlament-1916969076.html

Путин отметил значение консолидации парламента по важнейшим законопроектам

Путин отметил значение консолидации парламента по важнейшим законопроектам - РИА Новости, 20.12.2023

Путин отметил значение консолидации парламента по важнейшим законопроектам

Консолидация парламента РФ по важнейшим для страны законопроектам имеет огромное значение для государства, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:57

2023-12-20T14:57

2023-12-20T15:14

владимир путин

россия

политика

луганская народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Консолидация парламента РФ по важнейшим для страны законопроектам имеет огромное значение для государства, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей.Путин отметил, что только за последний год был принят целый пакет важнейших законов о поддержке героев, участников специальной военной операции, их родных и близких."Подчеркну, в большинстве случаев эти принципиальные для страны и наших людей законы принимались голосами всех фракций Государственной Думы, и такая консолидация по важнейшим вопросам жизнедеятельности страны имеет огромное значение для государства. Спасибо вам большое", - сказал Путин.Он также отметил, что на заседании присутствуют избранные руководители парламентов четырех новых регионов: Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей."Предлагаю их отдельно поприветствовать. И мы желаем вам удачи, желаем вам всего доброго в вашей работе. Понимаем, что вам непросто и небезопасно, но все там люди крепкие, надежные, люди, которые знают, что они делают, и знают, ради чего они пришли в эти органы власти: ради людей", - сказал Путин

https://ria.ru/20231220/putin-1916964577.html

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, политика, луганская народная республика, запорожская область