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Путин отметил значение консолидации парламента по важнейшим законопроектам - РИА Новости, 20.12.2023
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14:57 20.12.2023 (обновлено: 15:14 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/parlament-1916969076.html
Путин отметил значение консолидации парламента по важнейшим законопроектам
Путин отметил значение консолидации парламента по важнейшим законопроектам - РИА Новости, 20.12.2023
Путин отметил значение консолидации парламента по важнейшим законопроектам
Консолидация парламента РФ по важнейшим для страны законопроектам имеет огромное значение для государства, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:57
2023-12-20T15:14
владимир путин
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политика
луганская народная республика
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Консолидация парламента РФ по важнейшим для страны законопроектам имеет огромное значение для государства, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей.Путин отметил, что только за последний год был принят целый пакет важнейших законов о поддержке героев, участников специальной военной операции, их родных и близких."Подчеркну, в большинстве случаев эти принципиальные для страны и наших людей законы принимались голосами всех фракций Государственной Думы, и такая консолидация по важнейшим вопросам жизнедеятельности страны имеет огромное значение для государства. Спасибо вам большое", - сказал Путин.Он также отметил, что на заседании присутствуют избранные руководители парламентов четырех новых регионов: Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей."Предлагаю их отдельно поприветствовать. И мы желаем вам удачи, желаем вам всего доброго в вашей работе. Понимаем, что вам непросто и небезопасно, но все там люди крепкие, надежные, люди, которые знают, что они делают, и знают, ради чего они пришли в эти органы власти: ради людей", - сказал Путин
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владимир путин, россия, политика, луганская народная республика, запорожская область
Владимир Путин, Россия, Политика, Луганская Народная Республика, Запорожская область
Путин отметил значение консолидации парламента по важнейшим законопроектам

Путин: консолидация парламента по важным законопроектам имеет большое значение

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Консолидация парламента РФ по важнейшим для страны законопроектам имеет огромное значение для государства, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей.
Путин отметил, что только за последний год был принят целый пакет важнейших законов о поддержке героев, участников специальной военной операции, их родных и близких.
«
"Подчеркну, в большинстве случаев эти принципиальные для страны и наших людей законы принимались голосами всех фракций Государственной Думы, и такая консолидация по важнейшим вопросам жизнедеятельности страны имеет огромное значение для государства. Спасибо вам большое", - сказал Путин.
Он также отметил, что на заседании присутствуют избранные руководители парламентов четырех новых регионов: Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.
«
"Предлагаю их отдельно поприветствовать. И мы желаем вам удачи, желаем вам всего доброго в вашей работе. Понимаем, что вам непросто и небезопасно, но все там люди крепкие, надежные, люди, которые знают, что они делают, и знают, ради чего они пришли в эти органы власти: ради людей", - сказал Путин
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Путин поблагодарил парламентариев за своевременное принятие решений
14:49
 
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