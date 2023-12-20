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Посол в Британии оценил возможное возрождение отношений Москвы и Лондона - РИА Новости, 20.12.2023
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19:51 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/otnosheniya-1917075859.html
Посол в Британии оценил возможное возрождение отношений Москвы и Лондона
Посол в Британии оценил возможное возрождение отношений Москвы и Лондона - РИА Новости, 20.12.2023
Посол в Британии оценил возможное возрождение отношений Москвы и Лондона
Возобновление отношений России и Великобритании будет зависеть от Лондона, Москва внимательно рассмотрит любую инициативу, заявил в среду посол РФ в Лондоне... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T19:51
2023-12-20T19:51
лондон
андрей келин
в мире
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Возобновление отношений России и Великобритании будет зависеть от Лондона, Москва внимательно рассмотрит любую инициативу, заявил в среду посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Это их решение. Если они решили разорвать отношения, то пусть они будут разорваны. Когда они займут более реалистичную позицию, то хорошо, мы изучим это и дадим ответ", - сказал он в эфире телеканала TRT. По словам посла, возобновление отношений, как и их разрыв, должно стать инициативой Британии. При этом Россия тщательно рассмотрит все предложения, чтобы прежде всего "понять, что стоит за этим". Глава российской дипмиссии отметил, что британское правительство разорвало не только политические связи с Россией, но и гуманитарные и экономические, что наносит ущерб экономике самой Великобритании. "На настоящий момент торговля сократилась на 94%, и они гордятся этим, я не знаю, почему. Это наносит ущерб Соединенному Королевству, потому что они лишают себя способностей и возможностей", - заявил он. Посол охарактеризовал отношения Лондона и Москвы в настоящий момент как "дремлющие" и добавил, что по большей части они представлены сотрудничеством российской дипмиссии в Лондоне и британской в Москве. Такое же определение дипломат применил и для описания отношений России и США, которые, по его словам, сейчас находятся на самом низком уровне без какой-либо коммуникации по многим вопросам. Ранее посольство РФ в Лондоне после введения очередных антироссийских санкций призвало Британию продемонстрировать здравомыслие и начать "по крупицам" восстанавливать разрушенные самим же Лондоном связи с Россией.
https://ria.ru/20230804/london-1888165074.html
https://ria.ru/20230804/velikobritaniya-1888071889.html
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лондон, андрей келин, в мире, великобритания
Лондон, Андрей Келин, В мире, Великобритания
Посол в Британии оценил возможное возрождение отношений Москвы и Лондона

Келин: возобновление отношений России и Великобритании будет зависеть от Лондона

© Фото : МИД РФАндрей Келин
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : МИД РФ
Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Возобновление отношений России и Великобритании будет зависеть от Лондона, Москва внимательно рассмотрит любую инициативу, заявил в среду посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Это их решение. Если они решили разорвать отношения, то пусть они будут разорваны. Когда они займут более реалистичную позицию, то хорошо, мы изучим это и дадим ответ", - сказал он в эфире телеканала TRT.
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По словам посла, возобновление отношений, как и их разрыв, должно стать инициативой Британии. При этом Россия тщательно рассмотрит все предложения, чтобы прежде всего "понять, что стоит за этим".
Глава российской дипмиссии отметил, что британское правительство разорвало не только политические связи с Россией, но и гуманитарные и экономические, что наносит ущерб экономике самой Великобритании. "На настоящий момент торговля сократилась на 94%, и они гордятся этим, я не знаю, почему. Это наносит ущерб Соединенному Королевству, потому что они лишают себя способностей и возможностей", - заявил он.
Посол охарактеризовал отношения Лондона и Москвы в настоящий момент как "дремлющие" и добавил, что по большей части они представлены сотрудничеством российской дипмиссии в Лондоне и британской в Москве. Такое же определение дипломат применил и для описания отношений России и США, которые, по его словам, сейчас находятся на самом низком уровне без какой-либо коммуникации по многим вопросам.
Ранее посольство РФ в Лондоне после введения очередных антироссийских санкций призвало Британию продемонстрировать здравомыслие и начать "по крупицам" восстанавливать разрушенные самим же Лондоном связи с Россией.
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