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Немецкий репортер рассказал о шокирующей особенности западного оружия у ВСУ
Немецкий репортер рассказал о шокирующей особенности западного оружия у ВСУ - РИА Новости, 20.12.2023
Немецкий репортер рассказал о шокирующей особенности западного оружия у ВСУ
Западное оружие, переданное ВСУ союзниками Украины, продемонстрировало свою неэффективность, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T09:07
2023-12-20T09:07
2023-12-20T09:07
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Западное оружие, переданное ВСУ союзниками Украины, продемонстрировало свою неэффективность, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Мои контакты в украинской армии рассказывают мне: не хватает не только 155-мм и 152–мм артиллерийских снарядов, но и просто больше ничего не работает", — возмутился он.Репке отметил, что западные самоходные гаубицы созданы не для настоящих продолжительных боевых действий, а только для коротких операций.Ранее телеканал CNN со ссылкой на официальные лица сообщил, что украинским войскам приходится нормировать применение боеприпасов, пока российская армия ведет ответный огонь по их позициям с интенсивностью, в пять-семь раз превосходящей возможности ВСУ.
https://ria.ru/20231219/drony-1916749344.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Немецкий репортер рассказал о шокирующей особенности западного оружия у ВСУ
Журналист Репке: западное оружие оказалось непригодным для долгого конфликта
МОСКВА, 20 дек
— РИА Новости.
Западное оружие, переданное ВСУ союзниками Украины, продемонстрировало свою неэффективность, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X
.
"Мои контакты в украинской армии рассказывают мне: не хватает не только 155-мм и 152–мм артиллерийских снарядов, но и просто больше ничего не работает", — возмутился он.
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Репке отметил, что западные самоходные гаубицы созданы не для настоящих продолжительных боевых действий, а только для коротких операций.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на официальные лица сообщил, что украинским войскам приходится нормировать применение боеприпасов, пока российская армия ведет ответный огонь по их позициям с интенсивностью, в пять-семь раз превосходящей возможности ВСУ.
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