https://ria.ru/20231220/oruzhie-1916867065.html

Немецкий репортер рассказал о шокирующей особенности западного оружия у ВСУ

Немецкий репортер рассказал о шокирующей особенности западного оружия у ВСУ - РИА Новости, 20.12.2023

Немецкий репортер рассказал о шокирующей особенности западного оружия у ВСУ

Западное оружие, переданное ВСУ союзниками Украины, продемонстрировало свою неэффективность, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T09:07

2023-12-20T09:07

2023-12-20T09:07

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Западное оружие, переданное ВСУ союзниками Украины, продемонстрировало свою неэффективность, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Мои контакты в украинской армии рассказывают мне: не хватает не только 155-мм и 152–мм артиллерийских снарядов, но и просто больше ничего не работает", — возмутился он.Репке отметил, что западные самоходные гаубицы созданы не для настоящих продолжительных боевых действий, а только для коротких операций.Ранее телеканал CNN со ссылкой на официальные лица сообщил, что украинским войскам приходится нормировать применение боеприпасов, пока российская армия ведет ответный огонь по их позициям с интенсивностью, в пять-семь раз превосходящей возможности ВСУ.

https://ria.ru/20231219/drony-1916749344.html

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