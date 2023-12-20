Рейтинг@Mail.ru
Немецкий репортер рассказал о шокирующей особенности западного оружия у ВСУ - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/oruzhie-1916867065.html
Немецкий репортер рассказал о шокирующей особенности западного оружия у ВСУ
Немецкий репортер рассказал о шокирующей особенности западного оружия у ВСУ - РИА Новости, 20.12.2023
Немецкий репортер рассказал о шокирующей особенности западного оружия у ВСУ
Западное оружие, переданное ВСУ союзниками Украины, продемонстрировало свою неэффективность, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T09:07
2023-12-20T09:07
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848176001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_807b0ecf0796d78f7b86cd8ce5bb1f8b.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Западное оружие, переданное ВСУ союзниками Украины, продемонстрировало свою неэффективность, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Мои контакты в украинской армии рассказывают мне: не хватает не только 155-мм и 152–мм артиллерийских снарядов, но и просто больше ничего не работает", — возмутился он.Репке отметил, что западные самоходные гаубицы созданы не для настоящих продолжительных боевых действий, а только для коротких операций.Ранее телеканал CNN со ссылкой на официальные лица сообщил, что украинским войскам приходится нормировать применение боеприпасов, пока российская армия ведет ответный огонь по их позициям с интенсивностью, в пять-семь раз превосходящей возможности ВСУ.
https://ria.ru/20231219/drony-1916749344.html
https://ria.ru/20231219/plan-1916647205.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848176001_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_19f47267eebdeb955e5b9a1dadb8d766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Немецкий репортер рассказал о шокирующей особенности западного оружия у ВСУ

Журналист Репке: западное оружие оказалось непригодным для долгого конфликта

© AP Photo / Andriy DubchakСолдаты ВСУ на БТР
Солдаты ВСУ на БТР - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Andriy Dubchak
Солдаты ВСУ на БТР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек РИА Новости. Западное оружие, переданное ВСУ союзниками Украины, продемонстрировало свою неэффективность, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.
"Мои контакты в украинской армии рассказывают мне: не хватает не только 155-мм и 152–мм артиллерийских снарядов, но и просто больше ничего не работает", — возмутился он.
FPV дрон-камикадзе в руках разведчика Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
"Нас обогнали": украинский генерал забил тревогу из-за маневра России
Вчера, 16:25
Репке отметил, что западные самоходные гаубицы созданы не для настоящих продолжительных боевых действий, а только для коротких операций.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на официальные лица сообщил, что украинским войскам приходится нормировать применение боеприпасов, пока российская армия ведет ответный огонь по их позициям с интенсивностью, в пять-семь раз превосходящей возможности ВСУ.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
"Медленное "да". В США раскрыли зловещий план Запада по Украине
Вчера, 10:27
 
В миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала