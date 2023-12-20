Россия выступила за принятие мер по пресечению нелегальных потоков оружия
Гаврилов: нужны безотлагательные меры по пресечению нелегальных потоков оружия
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий. Архивное фото
ВЕНА, 20 дек - РИА Новости. Россия выступает за безотлагательные меры по пресечению нелегальных потоков легкого и стрелкового оружия, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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"Вопросы контроля над легким и стрелковым оружием (ЛСО) и боеприпасами к нему в Российской Федерации относятся к числу приоритетных. Выступаем за безотлагательные меры по пресечению нелегальных потоков ЛСО, по поиску практически реализуемых путей решения этой проблемы в интересах обеспечения международной безопасности. Проводим эту линию на всех профильных международных площадках, включая ООН и ОБСЕ", - сказал Гаврилов.
При этом дипломат добавил, что с началом СВО тема незаконного оборота оружия стала весьма болезненной для западных собеседников на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). "Уже второй год подряд они срывают проведение ежегодных совещаний по проблематике управления запасами легкого и стрелкового оружия, а также запасов обычных боеприпасов", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, подоплека их действий понятна. "В XXI веке одним из главных источников пополнения незаконного оборота ЛСО являются организованные из-за рубежа "цветные" революции, в ходе которых утрачивается контроль над государственными оружейными арсеналами. Вспомним в этом контексте Ливию, Сирию, некоторые страны Северной Африки, а также Украину, в которой по состоянию на 2019 год в незаконном обороте находилось порядка 5 миллионов единиц оружия", - уточнил дипломат.
Он напомнил, что с начала СВО западные страны передали Киеву сотни тысяч единиц вооружения, военной техники и снаряжения на десятки миллиардов долларов США. "Российская делегация месяцами предъявляет западным государствам-участникам на ФСОБ неопровержимые фото- и видео-доказательства того, как поставляемая ими военная техника за бесценок реализуется украинскими "дельцами" в теневом секторе интернета", - добавил Гаврилов.