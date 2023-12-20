https://ria.ru/20231220/oruzhie-1916863372.html

Россия выступила за принятие мер по пресечению нелегальных потоков оружия

Россия выступила за принятие мер по пресечению нелегальных потоков оружия - РИА Новости, 20.12.2023

Россия выступила за принятие мер по пресечению нелегальных потоков оружия

Россия выступает за безотлагательные меры по пресечению нелегальных потоков легкого и стрелкового оружия, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T08:18

2023-12-20T08:18

2023-12-20T08:18

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ВЕНА, 20 дек - РИА Новости. Россия выступает за безотлагательные меры по пресечению нелегальных потоков легкого и стрелкового оружия, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Вопросы контроля над легким и стрелковым оружием (ЛСО) и боеприпасами к нему в Российской Федерации относятся к числу приоритетных. Выступаем за безотлагательные меры по пресечению нелегальных потоков ЛСО, по поиску практически реализуемых путей решения этой проблемы в интересах обеспечения международной безопасности. Проводим эту линию на всех профильных международных площадках, включая ООН и ОБСЕ", - сказал Гаврилов. При этом дипломат добавил, что с началом СВО тема незаконного оборота оружия стала весьма болезненной для западных собеседников на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). "Уже второй год подряд они срывают проведение ежегодных совещаний по проблематике управления запасами легкого и стрелкового оружия, а также запасов обычных боеприпасов", - пояснил собеседник агентства. По его словам, подоплека их действий понятна. "В XXI веке одним из главных источников пополнения незаконного оборота ЛСО являются организованные из-за рубежа "цветные" революции, в ходе которых утрачивается контроль над государственными оружейными арсеналами. Вспомним в этом контексте Ливию, Сирию, некоторые страны Северной Африки, а также Украину, в которой по состоянию на 2019 год в незаконном обороте находилось порядка 5 миллионов единиц оружия", - уточнил дипломат. Он напомнил, что с начала СВО западные страны передали Киеву сотни тысяч единиц вооружения, военной техники и снаряжения на десятки миллиардов долларов США. "Российская делегация месяцами предъявляет западным государствам-участникам на ФСОБ неопровержимые фото- и видео-доказательства того, как поставляемая ими военная техника за бесценок реализуется украинскими "дельцами" в теневом секторе интернета", - добавил Гаврилов.

https://ria.ru/20231220/oruzhie-1916844539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вена, ливия, константин гаврилов, обсе, оон, в мире