Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция Сербии потребовала отменить результаты прошедших выборов - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:11 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/oppozitsiya-1917103687.html
Оппозиция Сербии потребовала отменить результаты прошедших выборов
Оппозиция Сербии потребовала отменить результаты прошедших выборов - РИА Новости, 20.12.2023
Оппозиция Сербии потребовала отменить результаты прошедших выборов
Лидеры прозападного блока "Сербия против насилия" потребовали отменить результаты прошедших 17 декабря выборов на всех уровнях и пригрозили блокадами трасс в... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T23:11
2023-12-20T23:11
в мире
сербия
белград (город)
босния и герцеговина
ивица дачич
ана брнабич
александр вучич
рик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751608646_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_3673738c4a530155a3c0dcff9064a62d.jpg
БЕЛГРАД, 20 дек - РИА Новости. Лидеры прозападного блока "Сербия против насилия" потребовали отменить результаты прошедших 17 декабря выборов на всех уровнях и пригрозили блокадами трасс в Белграде, передает корреспондент РИА Новости. Оппозиционный блок "Сербия против насилия" не признал результаты муниципальных выборов в городское собрание Белграда и с 18 декабря проводит протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии (РИК). Лидеры движения Мариника Тепич и Мирослав Алексич принесли в РИК "доказательства" голосования сербов из Боснии и Герцеговины с двойным гражданством, без столичной прописки, потребовали отмены итогов волеизъявления и объявили голодовку. Алексич затем прервал голодовку "по религиозным соображениям". Демонстранты со свистками и дудками около 18.00 (20.00 мск) в среду собрались у здания РИК на центральной улице Краля Милана, а затем перекрыли движение автомобилей. Толпа свистела и выкрикивала неодобрительные лозунги, в здании избиркома бросили несколько яиц. Собравшихся при этом было меньше, чем в понедельник. "Наши юристы в избирательных органах, прежде всего - в РИК, потребуют аннулирования выборов на всех уровнях. То есть, во всей республике Сербии", - заявил собравшимся Алексич в мегафон. Толпа в ответ скандировала "Выборы, выборы". Студенты-активисты выдвинули требование к властям обнародовать списки избирателей и дали срок до полудня в понедельник 25 декабря. В случае невыполнения их требований пригрозили начать блокады движения "на двух местах в городе с 12.00 до 18.00". После 20.00 (22.00 мск) протестующие начали расходиться, следующий протест перед РИК назначен в четверг на 18.00 (20.00 мск). Президент Сербии Александр Вучич на фоне протестов пообещал защитить волю народа, выраженную на прошедших 17 декабря парламентских и муниципальных выборах, о чем сообщил в соцсетях. По его словам, многие извне, которые бы хотели навязать свои решения, "чтобы сделать банановое (квази - ред.) государство из Сербии, не смогут осуществить свои намерения". Премьер Сербии Ана Брнабич заявила во вторник, что сторонники оппозиции в ходе избирательной кампании в Сербии готовились провести "майдан" в Белграде, "но этого не произойдет". Полиция Сербии во вторник задержала двух участников оппозиционного протеста перед Республиканской избирательной комиссией (РИК) в ночь на вторник за нападение на директора Республиканского управления статистики Миладина Ковачевича, а также на полицейского и за другие нарушения. Внеочередные выборы в Скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина прошли в воскресенье. Всего работали около 8,3 тысячи мест для голосования, в том числе 81 за границей, одно из которых в посольстве Сербии в Москве. Правом голоса обладали более 6,5 миллиона граждан, явка составила 58,65%. Согласно опубликованному городским избиркомом решению о предварительных итогах муниципальных выборов по результатам обработки материалов с 92,46% участков, лидирует коалиция вокруг СПП "Александр Вучич - Белград не смеет останавливаться" с 44,55%. На втором месте - прозападный блок "Сербия против насилия" с 38,18%. По последним данным Республиканской избирательной комиссии по результатам обработки материалов с 8 245 из 8 273 участков на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" с 46,7% поддержки. На втором месте их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 23,69%. На третьем месте входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 6,55%. В состав Скупщины также могут пройти правопатриотическая коалиция "Доктор Милош Йованович – надежда для Сербии" с 5,02% голосов и блок пульмонолога-евроскептика "Мы, голос народа – профессор, доктор Бранимир Несторович", который по этим данным получает 4,68% поддержки. Проходной ценз для движений национальных меньшинств рассчитывается по другой формуле, гарантированно в Скупщину проходит с 1,69% "Союз венгров Воеводины". По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов от закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. После вручения мандатов депутатам открывается период в 90 дней для формирования нового правительства. РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов.
https://ria.ru/20231219/serbiya-1916748525.html
https://ria.ru/20231219/serbiya-1916616147.html
сербия
белград (город)
босния и герцеговина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751608646_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_82d7c3ad67904048b82855f6503b156e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), босния и герцеговина, ивица дачич, ана брнабич, александр вучич, рик
В мире, Сербия, Белград (город), Босния и Герцеговина, Ивица Дачич, Ана Брнабич, Александр Вучич, РИК
Оппозиция Сербии потребовала отменить результаты прошедших выборов

Оппозиция Сербии потребовала аннулировать выборы и пригрозила блокадами трасс

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Республики Сербия
Государственный флаг Республики Сербия - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Республики Сербия . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 20 дек - РИА Новости. Лидеры прозападного блока "Сербия против насилия" потребовали отменить результаты прошедших 17 декабря выборов на всех уровнях и пригрозили блокадами трасс в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.
Оппозиционный блок "Сербия против насилия" не признал результаты муниципальных выборов в городское собрание Белграда и с 18 декабря проводит протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии (РИК). Лидеры движения Мариника Тепич и Мирослав Алексич принесли в РИК "доказательства" голосования сербов из Боснии и Герцеговины с двойным гражданством, без столичной прописки, потребовали отмены итогов волеизъявления и объявили голодовку. Алексич затем прервал голодовку "по религиозным соображениям".
Демонстранты со свистками и дудками около 18.00 (20.00 мск) в среду собрались у здания РИК на центральной улице Краля Милана, а затем перекрыли движение автомобилей. Толпа свистела и выкрикивала неодобрительные лозунги, в здании избиркома бросили несколько яиц. Собравшихся при этом было меньше, чем в понедельник.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
В ЕС призвали Сербию улучшить избирательный процесс
19 декабря, 16:21
«
"Наши юристы в избирательных органах, прежде всего - в РИК, потребуют аннулирования выборов на всех уровнях. То есть, во всей республике Сербии", - заявил собравшимся Алексич в мегафон.
Толпа в ответ скандировала "Выборы, выборы". Студенты-активисты выдвинули требование к властям обнародовать списки избирателей и дали срок до полудня в понедельник 25 декабря. В случае невыполнения их требований пригрозили начать блокады движения "на двух местах в городе с 12.00 до 18.00".
После 20.00 (22.00 мск) протестующие начали расходиться, следующий протест перед РИК назначен в четверг на 18.00 (20.00 мск).
Президент Сербии Александр Вучич на фоне протестов пообещал защитить волю народа, выраженную на прошедших 17 декабря парламентских и муниципальных выборах, о чем сообщил в соцсетях. По его словам, многие извне, которые бы хотели навязать свои решения, "чтобы сделать банановое (квази - ред.) государство из Сербии, не смогут осуществить свои намерения". Премьер Сербии Ана Брнабич заявила во вторник, что сторонники оппозиции в ходе избирательной кампании в Сербии готовились провести "майдан" в Белграде, "но этого не произойдет". Полиция Сербии во вторник задержала двух участников оппозиционного протеста перед Республиканской избирательной комиссией (РИК) в ночь на вторник за нападение на директора Республиканского управления статистики Миладина Ковачевича, а также на полицейского и за другие нарушения.
Внеочередные выборы в Скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина прошли в воскресенье. Всего работали около 8,3 тысячи мест для голосования, в том числе 81 за границей, одно из которых в посольстве Сербии в Москве. Правом голоса обладали более 6,5 миллиона граждан, явка составила 58,65%. Согласно опубликованному городским избиркомом решению о предварительных итогах муниципальных выборов по результатам обработки материалов с 92,46% участков, лидирует коалиция вокруг СПП "Александр Вучич - Белград не смеет останавливаться" с 44,55%. На втором месте - прозападный блок "Сербия против насилия" с 38,18%.
По последним данным Республиканской избирательной комиссии по результатам обработки материалов с 8 245 из 8 273 участков на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" с 46,7% поддержки. На втором месте их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 23,69%. На третьем месте входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 6,55%. В состав Скупщины также могут пройти правопатриотическая коалиция "Доктор Милош Йованович – надежда для Сербии" с 5,02% голосов и блок пульмонолога-евроскептика "Мы, голос народа – профессор, доктор Бранимир Несторович", который по этим данным получает 4,68% поддержки. Проходной ценз для движений национальных меньшинств рассчитывается по другой формуле, гарантированно в Скупщину проходит с 1,69% "Союз венгров Воеводины".
По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов от закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. После вручения мандатов депутатам открывается период в 90 дней для формирования нового правительства.
РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов.
Воры, воры. Несогласные с предварительными результатами выборов собрались в Белграде - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
В Сербии оппозиция объявила голодовку, требуя отменить результаты выборов
19 декабря, 01:40
 
В миреСербияБелград (город)Босния и ГерцеговинаИвица ДачичАна БрнабичАлександр ВучичРИК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала