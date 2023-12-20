https://ria.ru/20231220/oppozitsiya-1917103687.html

Оппозиция Сербии потребовала отменить результаты прошедших выборов

Оппозиция Сербии потребовала отменить результаты прошедших выборов - РИА Новости, 20.12.2023

Оппозиция Сербии потребовала отменить результаты прошедших выборов

Лидеры прозападного блока "Сербия против насилия" потребовали отменить результаты прошедших 17 декабря выборов на всех уровнях и пригрозили блокадами трасс в... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T23:11

2023-12-20T23:11

2023-12-20T23:11

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БЕЛГРАД, 20 дек - РИА Новости. Лидеры прозападного блока "Сербия против насилия" потребовали отменить результаты прошедших 17 декабря выборов на всех уровнях и пригрозили блокадами трасс в Белграде, передает корреспондент РИА Новости. Оппозиционный блок "Сербия против насилия" не признал результаты муниципальных выборов в городское собрание Белграда и с 18 декабря проводит протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии (РИК). Лидеры движения Мариника Тепич и Мирослав Алексич принесли в РИК "доказательства" голосования сербов из Боснии и Герцеговины с двойным гражданством, без столичной прописки, потребовали отмены итогов волеизъявления и объявили голодовку. Алексич затем прервал голодовку "по религиозным соображениям". Демонстранты со свистками и дудками около 18.00 (20.00 мск) в среду собрались у здания РИК на центральной улице Краля Милана, а затем перекрыли движение автомобилей. Толпа свистела и выкрикивала неодобрительные лозунги, в здании избиркома бросили несколько яиц. Собравшихся при этом было меньше, чем в понедельник. "Наши юристы в избирательных органах, прежде всего - в РИК, потребуют аннулирования выборов на всех уровнях. То есть, во всей республике Сербии", - заявил собравшимся Алексич в мегафон. Толпа в ответ скандировала "Выборы, выборы". Студенты-активисты выдвинули требование к властям обнародовать списки избирателей и дали срок до полудня в понедельник 25 декабря. В случае невыполнения их требований пригрозили начать блокады движения "на двух местах в городе с 12.00 до 18.00". После 20.00 (22.00 мск) протестующие начали расходиться, следующий протест перед РИК назначен в четверг на 18.00 (20.00 мск). Президент Сербии Александр Вучич на фоне протестов пообещал защитить волю народа, выраженную на прошедших 17 декабря парламентских и муниципальных выборах, о чем сообщил в соцсетях. По его словам, многие извне, которые бы хотели навязать свои решения, "чтобы сделать банановое (квази - ред.) государство из Сербии, не смогут осуществить свои намерения". Премьер Сербии Ана Брнабич заявила во вторник, что сторонники оппозиции в ходе избирательной кампании в Сербии готовились провести "майдан" в Белграде, "но этого не произойдет". Полиция Сербии во вторник задержала двух участников оппозиционного протеста перед Республиканской избирательной комиссией (РИК) в ночь на вторник за нападение на директора Республиканского управления статистики Миладина Ковачевича, а также на полицейского и за другие нарушения. Внеочередные выборы в Скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина прошли в воскресенье. Всего работали около 8,3 тысячи мест для голосования, в том числе 81 за границей, одно из которых в посольстве Сербии в Москве. Правом голоса обладали более 6,5 миллиона граждан, явка составила 58,65%. Согласно опубликованному городским избиркомом решению о предварительных итогах муниципальных выборов по результатам обработки материалов с 92,46% участков, лидирует коалиция вокруг СПП "Александр Вучич - Белград не смеет останавливаться" с 44,55%. На втором месте - прозападный блок "Сербия против насилия" с 38,18%. По последним данным Республиканской избирательной комиссии по результатам обработки материалов с 8 245 из 8 273 участков на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" с 46,7% поддержки. На втором месте их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 23,69%. На третьем месте входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 6,55%. В состав Скупщины также могут пройти правопатриотическая коалиция "Доктор Милош Йованович – надежда для Сербии" с 5,02% голосов и блок пульмонолога-евроскептика "Мы, голос народа – профессор, доктор Бранимир Несторович", который по этим данным получает 4,68% поддержки. Проходной ценз для движений национальных меньшинств рассчитывается по другой формуле, гарантированно в Скупщину проходит с 1,69% "Союз венгров Воеводины". По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов от закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. После вручения мандатов депутатам открывается период в 90 дней для формирования нового правительства. РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов.

https://ria.ru/20231219/serbiya-1916748525.html

https://ria.ru/20231219/serbiya-1916616147.html

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в мире, сербия, белград (город), босния и герцеговина, ивица дачич, ана брнабич, александр вучич, рик