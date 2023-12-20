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Охлобыстин в Донбассе получил травму при обстреле, сообщил Апачев - РИА Новости, 20.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:02 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/okhlobystin-1917068661.html
Охлобыстин в Донбассе получил травму при обстреле, сообщил Апачев
Охлобыстин в Донбассе получил травму при обстреле, сообщил Апачев - РИА Новости, 20.12.2023
Охлобыстин в Донбассе получил травму при обстреле, сообщил Апачев
Актер Иван Охлобыстин получил травму, попав под обстрел во время поездки в Донбасс, сообщил в своем Telegram-канале музыкант Аким Апачев. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T19:02
2023-12-20T19:02
культура
иван охлобыстин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин получил травму, попав под обстрел во время поездки в Донбасс, сообщил в своем Telegram-канале музыкант Аким Апачев. Ранее дочь Охлобыстина сообщила, что ее отец попал под обстрел во время поездки в Донбасс с гуманитарной помощью, пуля попала в бронежилет. "Иван Охлобыстин жив. Небольшая трещина в ребре. Слава Богу!" - написал Апачев.
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иван охлобыстин, донбасс, новости культуры
Культура, Иван Охлобыстин, Донбасс, Новости культуры
Охлобыстин в Донбассе получил травму при обстреле, сообщил Апачев

Апачев: Охлобыстин получил травму, попав под обстрел во время поездки в Донбасс

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаИван Охлобыстин
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Иван Охлобыстин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин получил травму, попав под обстрел во время поездки в Донбасс, сообщил в своем Telegram-канале музыкант Аким Апачев.
Ранее дочь Охлобыстина сообщила, что ее отец попал под обстрел во время поездки в Донбасс с гуманитарной помощью, пуля попала в бронежилет.
"Иван Охлобыстин жив. Небольшая трещина в ребре. Слава Богу!" - написал Апачев.
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КультураИван ОхлобыстинДонбассНовости культуры
 
 
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