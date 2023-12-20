https://ria.ru/20231220/okhlobystin-1917068661.html

Охлобыстин в Донбассе получил травму при обстреле, сообщил Апачев

Охлобыстин в Донбассе получил травму при обстреле, сообщил Апачев - РИА Новости, 20.12.2023

Охлобыстин в Донбассе получил травму при обстреле, сообщил Апачев

Актер Иван Охлобыстин получил травму, попав под обстрел во время поездки в Донбасс, сообщил в своем Telegram-канале музыкант Аким Апачев. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T19:02

2023-12-20T19:02

2023-12-20T19:02

культура

иван охлобыстин

донбасс

новости культуры

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин получил травму, попав под обстрел во время поездки в Донбасс, сообщил в своем Telegram-канале музыкант Аким Апачев. Ранее дочь Охлобыстина сообщила, что ее отец попал под обстрел во время поездки в Донбасс с гуманитарной помощью, пуля попала в бронежилет. "Иван Охлобыстин жив. Небольшая трещина в ребре. Слава Богу!" - написал Апачев.

https://ria.ru/20231211/internat-1915183540.html

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иван охлобыстин, донбасс, новости культуры