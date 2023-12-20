https://ria.ru/20231220/obvineniya-1916993673.html
Захарова назвала обвинения Санду в адрес России голословными
Захарова назвала обвинения Санду в адрес России голословными - РИА Новости, 20.12.2023
Захарова назвала обвинения Санду в адрес России голословными
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала голословными обвинения президента Молдавии Майи Санду в адрес России в том, что Москва якобы собирается... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:49
2023-12-20T15:49
2023-12-20T15:50
в мире
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мария захарова
молдавия
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майя санду
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала голословными обвинения президента Молдавии Майи Санду в адрес России в том, что Москва якобы собирается весной дестабилизировать ситуацию в стране. Президент Молдавии ранее заявила, что Россия весной якобы попытается дестабилизировать ситуацию в стране. "Надоели, честно говоря, эти голословные обвинения молдавского руководства в адрес России. Мы слышим все это регулярно", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что подобные заявления могут быть попыткой молдавских властей "свалить" на Москву все неудачи в выполнении предвыборных обещаний.
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в мире, россия, мария захарова, молдавия, москва, майя санду
В мире, Россия, Мария Захарова, Молдавия, Москва, Майя Санду
Захарова назвала обвинения Санду в адрес России голословными
Захарова: надоели эти голословные обвинения Санду в адрес России