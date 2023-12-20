Рейтинг@Mail.ru
СБУ снова предъявила обвинение главе ЦИК за проведение выборов в России - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/obvinenie-1916991009.html
СБУ снова предъявила обвинение главе ЦИК за проведение выборов в России
СБУ снова предъявила обвинение главе ЦИК за проведение выборов в России - РИА Новости, 20.12.2023
СБУ снова предъявила обвинение главе ЦИК за проведение выборов в России
СБУ сообщила, что предъявила заочное обвинение за проведение выборов в России председателю ЦИК страны Элле Памфиловой и членам избирательной комиссии Павлу... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:44
2023-12-20T15:44
россия
луганская народная республика
элла памфилова
владимир путин
служба безопасности украины
херсонская область
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833260050_37:58:1224:726_1920x0_80_0_0_67c101d7d38f8d6485c5f8554f76ff42.jpg
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. СБУ сообщила, что предъявила заочное обвинение за проведение выборов в России председателю ЦИК страны Элле Памфиловой и членам избирательной комиссии Павлу Андрееву и Людмиле Маркиной. Генпрокуратура Украины в сентябре уже предъявляла Памфиловой, ее заместителю и секретарю заочное обвинение за подготовку выборов в России. "Подозрение получили руководители Центризбиркома РФ, которые проводили выборы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным следствия, Памфилова, Андреев и Маркина принимали участие в организации, проведении выборов и подсчете результатов голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. СБУ заочно предъявила им обвинение по статьям "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенные по предварительному сговору группы лиц", "посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные по предварительному сговору группы лиц". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Выборы в России прошли в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Тогда же были назначены выборы и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В разных регионах страны выбирали мэров, губернаторов, депутатов местных заксобраний. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20231217/proslushka-1916372043.html
https://ria.ru/20231217/bomby-1916254367.html
россия
луганская народная республика
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833260050_213:85:1094:746_1920x0_80_0_0_3689f1a259c3502b91211b21343901f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, элла памфилова, владимир путин, служба безопасности украины, херсонская область , генеральная прокуратура рф
Россия, Луганская Народная Республика, Элла Памфилова, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, Херсонская область , Генеральная прокуратура РФ
СБУ снова предъявила обвинение главе ЦИК за проведение выборов в России

СБУ снова предъявила заочное обвинение главе ЦИК за проведение выборов в России

© Фото : СБУСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. СБУ сообщила, что предъявила заочное обвинение за проведение выборов в России председателю ЦИК страны Элле Памфиловой и членам избирательной комиссии Павлу Андрееву и Людмиле Маркиной.
Генпрокуратура Украины в сентябре уже предъявляла Памфиловой, ее заместителю и секретарю заочное обвинение за подготовку выборов в России.
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
СБУ завела дело после обнаружения устройств для прослушки у Залужного
17 декабря, 23:26
«
"Подозрение получили руководители Центризбиркома РФ, которые проводили выборы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По данным следствия, Памфилова, Андреев и Маркина принимали участие в организации, проведении выборов и подсчете результатов голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. СБУ заочно предъявила им обвинение по статьям "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенные по предварительному сговору группы лиц", "посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные по предварительному сговору группы лиц".
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Выборы в России прошли в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Тогда же были назначены выборы и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В разных регионах страны выбирали мэров, губернаторов, депутатов местных заксобраний.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Авиационные бомбы на аэродроме ВКС России - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Не сможем помешать. Полковник СБУ забил тревогу из-за ударов России
17 декабря, 01:15
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаЭлла ПамфиловаВладимир ПутинСлужба безопасности УкраиныХерсонская областьГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала