СБУ снова предъявила обвинение главе ЦИК за проведение выборов в России
СБУ снова предъявила заочное обвинение главе ЦИК за проведение выборов в России
© Фото : СБУСотрудники СБУ
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. СБУ сообщила, что предъявила заочное обвинение за проведение выборов в России председателю ЦИК страны Элле Памфиловой и членам избирательной комиссии Павлу Андрееву и Людмиле Маркиной.
Генпрокуратура Украины в сентябре уже предъявляла Памфиловой, ее заместителю и секретарю заочное обвинение за подготовку выборов в России.
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"Подозрение получили руководители Центризбиркома РФ, которые проводили выборы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По данным следствия, Памфилова, Андреев и Маркина принимали участие в организации, проведении выборов и подсчете результатов голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. СБУ заочно предъявила им обвинение по статьям "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенные по предварительному сговору группы лиц", "посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные по предварительному сговору группы лиц".
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Выборы в России прошли в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Тогда же были назначены выборы и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В разных регионах страны выбирали мэров, губернаторов, депутатов местных заксобраний.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.