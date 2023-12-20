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"Безумие": в США призвали обратить внимание на слова Путина об Украине - РИА Новости, 20.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/obsuzhdenie-1916953253.html
"Безумие": в США призвали обратить внимание на слова Путина об Украине
"Безумие": в США призвали обратить внимание на слова Путина об Украине - РИА Новости, 20.12.2023
"Безумие": в США призвали обратить внимание на слова Путина об Украине
Западу необходимо прислушаться к тому, что говорит президент России Владимир Путин об Украине и ситуации на фронте, а не продолжать верить в победу ВСУ и... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:10
2023-12-20T14:10
специальная военная операция на украине
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владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Западу необходимо прислушаться к тому, что говорит президент России Владимир Путин об Украине и ситуации на фронте, а не продолжать верить в победу ВСУ и финансировать их, заявил бывший разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."В правительстве России обсуждают условия капитуляции Украины, а Запад притворяется, что все хорошо, что им нужно продолжать оказывать финансовую помощь (Украине. — Прим. ред.). Это сумасшествие. &lt;…&gt; Путин провел ежегодную четырехчасовую конференцию, общаясь с народом &lt;…&gt; и СМИ. &lt;…&gt; Разве в наших интересах после этого притворяться, что Россия не выигрывает?" — отметил он.Шаффер подчеркнул, что западные СМИ должны перестать игнорировать слова российского лидера и признать правду о ходе боевых действий и превосходстве армии России."Британская и американская пресса игнорирует, что говорят в России, игнорирует тот факт, что Путин одерживает победу. &lt;…&gt; Это безумие", — резюмировал он.Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент России Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
https://ria.ru/20231220/oruzhie-1916867065.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
"Безумие": в США призвали обратить внимание на слова Путина об Украине

Экс-разведчик Шаффер: Запад должен прислушаться к словам Путина об Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек РИА Новости. Западу необходимо прислушаться к тому, что говорит президент России Владимир Путин об Украине и ситуации на фронте, а не продолжать верить в победу ВСУ и финансировать их, заявил бывший разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"В правительстве России обсуждают условия капитуляции Украины, а Запад притворяется, что все хорошо, что им нужно продолжать оказывать финансовую помощь (Украине. — Прим. ред.). Это сумасшествие. <…> Путин провел ежегодную четырехчасовую конференцию, общаясь с народом <…> и СМИ. <…> Разве в наших интересах после этого притворяться, что Россия не выигрывает?" — отметил он.
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Шаффер подчеркнул, что западные СМИ должны перестать игнорировать слова российского лидера и признать правду о ходе боевых действий и превосходстве армии России.
"Британская и американская пресса игнорирует, что говорят в России, игнорирует тот факт, что Путин одерживает победу. <…> Это безумие", — резюмировал он.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент России Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы США
 
 
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