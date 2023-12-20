https://ria.ru/20231220/obsuzhdenie-1916953253.html

"Безумие": в США призвали обратить внимание на слова Путина об Украине

"Безумие": в США призвали обратить внимание на слова Путина об Украине - РИА Новости, 20.12.2023

"Безумие": в США призвали обратить внимание на слова Путина об Украине

Западу необходимо прислушаться к тому, что говорит президент России Владимир Путин об Украине и ситуации на фронте, а не продолжать верить в победу ВСУ и... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:10

2023-12-20T14:10

2023-12-20T14:10

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Западу необходимо прислушаться к тому, что говорит президент России Владимир Путин об Украине и ситуации на фронте, а не продолжать верить в победу ВСУ и финансировать их, заявил бывший разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."В правительстве России обсуждают условия капитуляции Украины, а Запад притворяется, что все хорошо, что им нужно продолжать оказывать финансовую помощь (Украине. — Прим. ред.). Это сумасшествие. <…> Путин провел ежегодную четырехчасовую конференцию, общаясь с народом <…> и СМИ. <…> Разве в наших интересах после этого притворяться, что Россия не выигрывает?" — отметил он.Шаффер подчеркнул, что западные СМИ должны перестать игнорировать слова российского лидера и признать правду о ходе боевых действий и превосходстве армии России."Британская и американская пресса игнорирует, что говорят в России, игнорирует тот факт, что Путин одерживает победу. <…> Это безумие", — резюмировал он.Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент России Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.

https://ria.ru/20231220/oruzhie-1916867065.html

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