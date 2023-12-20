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При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 20.12.2023

При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T15:43

2023-12-20T15:43

2023-12-20T15:43

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела поселка Мирный (Центрально-Городской район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины ранения поучили двое мирных граждан", - говорится в сообщении мэра.Кроме того, украинские войска выпустили 15 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки, а также Куйбышевскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

донецк

горловка

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донецк, горловка