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При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 20.12.2023
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:43
2023-12-20T15:43
2023-12-20T15:43
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела поселка Мирный (Центрально-Городской район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины ранения поучили двое мирных граждан", - говорится в сообщении мэра.Кроме того, украинские войска выпустили 15 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки, а также Куйбышевскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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донецк, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Мэр Горловки сообщил о ранении двух жителей при украинском обстреле