Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/obstrel-1916926488.html
При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель
При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.12.2023
При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Ясиноватского района украинскими войсками, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:10
2023-12-20T13:10
специальная военная операция на украине
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Ясиноватского района украинскими войсками, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в Telegram-канале."В результате очередного обстрела вооруженными формированиями Украины населенного пункта Верхнеторецкое (Ясиноватский муниципальный округ) ранение получил мужчина 1974 года рождения", - сообщил мэр. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска с 9.00 по 11.45 выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, а также Куйбышевскому району Донецка.
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ясиноватая, украина, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель

При украинском обстреле Ясиноватского района мужчина получил ранение

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Ясиноватского района украинскими войсками, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в Telegram-канале.
"В результате очередного обстрела вооруженными формированиями Украины населенного пункта Верхнеторецкое (Ясиноватский муниципальный округ) ранение получил мужчина 1974 года рождения", - сообщил мэр.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска с 9.00 по 11.45 выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, а также Куйбышевскому району Донецка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала