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При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель

При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.12.2023

При обстреле Ясиноватского района пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела Ясиноватского района украинскими войсками, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T13:10

2023-12-20T13:10

2023-12-20T13:10

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Ясиноватского района украинскими войсками, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в Telegram-канале."В результате очередного обстрела вооруженными формированиями Украины населенного пункта Верхнеторецкое (Ясиноватский муниципальный округ) ранение получил мужчина 1974 года рождения", - сообщил мэр. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска с 9.00 по 11.45 выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, а также Куйбышевскому району Донецка.

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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ясиноватая, украина, донецкая народная республика, сцкк