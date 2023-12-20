https://ria.ru/20231220/obstrel-1916839215.html
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.12.2023
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 83 различных боеприпаса, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T00:56
2023-12-20T00:56
2023-12-20T00:56
специальная военная операция на украине
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сцкк
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горловка
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 83 различных боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 26 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск были зафиксированы пять обстрелов.
https://ria.ru/20231219/obstrel-1916821918.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, в мире, украина, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, В мире, Украина, Горловка
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 83 различных боеприпаса