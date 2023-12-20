https://ria.ru/20231220/obse-1916859808.html

Гаврилов сообщил об отсутствии иллюзий по изменению риторики Запада в ОБСЕ

Гаврилов сообщил об отсутствии иллюзий по изменению риторики Запада в ОБСЕ - РИА Новости, 20.12.2023

Гаврилов сообщил об отсутствии иллюзий по изменению риторики Запада в ОБСЕ

Россия не питает иллюзий относительно изменения риторики западных участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил в интервью РИА РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T07:42

2023-12-20T07:42

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ВЕНА, 20 дек - РИА Новости. Россия не питает иллюзий относительно изменения риторики западных участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Иллюзий относительно перспектив изменения риторики западных государств-участников ОБСЕ мы не питаем. Но видим позитивные тенденции к тому, что по мере успешного продвижения специальной военной операции будет меняться рабочий климат в ОБСЕ. Мы, со своей стороны, будем предпринимать все усилия в этом направлении, проводя твердую и принципиальную линию", - сказал Гаврилов.

https://ria.ru/20231220/film-1916855674.html

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россия, вена, в мире, константин гаврилов, обсе