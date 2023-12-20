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Делегация России в ОБСЕ сообщила о тотальной "украинизации" повестки дня - РИА Новости, 20.12.2023
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05:40 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/obse-1916852578.html
Делегация России в ОБСЕ сообщила о тотальной "украинизации" повестки дня
Делегация России в ОБСЕ сообщила о тотальной "украинизации" повестки дня - РИА Новости, 20.12.2023
Делегация России в ОБСЕ сообщила о тотальной "украинизации" повестки дня
Произошла тотальная "украинизация" повестки дня Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с подачи ЕС и НАТО, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T05:40
2023-12-20T05:40
россия
украина
вена
константин гаврилов
обсе
евросоюз
нато
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ВЕНА, 20 дек - РИА Новости. Произошла тотальная "украинизация" повестки дня Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с подачи ЕС и НАТО, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "С подачи натовско-есовских делегаций произошла тотальная "украинизация" всей повестки дня ОБСЕ. В этих условиях за последние полтора года ситуация на Украине и ход проведения специальной военной операции стали центральными вопросами для обсуждения в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ)", - сказал Гаврилов. По его словам, оппоненты России, "по всей видимости, убеждены, что разрешение крупных проблем военной безопасности в Европе может подождать, а вот порицать Россию за все немыслимые прегрешения нужно регулярно". "Причем российскую позицию они автоматически обозначают не иначе как "пропаганда" и "дезинформация", предпринимают все действия, чтобы наша делегация снизила активность в плане отстаивания российских интересов. Им не удастся этого добиться", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20231220/obse-1916851352.html
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россия, украина, вена, константин гаврилов, обсе, евросоюз, нато
Россия, Украина, Вена, Константин Гаврилов, ОБСЕ, Евросоюз, НАТО
Делегация России в ОБСЕ сообщила о тотальной "украинизации" повестки дня

Гаврилов: с подачи ЕС и НАТО произошла тотальная украинизация повестки дня ОБСЕ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене
Логотип ОБСЕ на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип ОБСЕ на здании в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 20 дек - РИА Новости. Произошла тотальная "украинизация" повестки дня Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с подачи ЕС и НАТО, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«
"С подачи натовско-есовских делегаций произошла тотальная "украинизация" всей повестки дня ОБСЕ. В этих условиях за последние полтора года ситуация на Украине и ход проведения специальной военной операции стали центральными вопросами для обсуждения в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ)", - сказал Гаврилов.
По его словам, оппоненты России, "по всей видимости, убеждены, что разрешение крупных проблем военной безопасности в Европе может подождать, а вот порицать Россию за все немыслимые прегрешения нужно регулярно".
"Причем российскую позицию они автоматически обозначают не иначе как "пропаганда" и "дезинформация", предпринимают все действия, чтобы наша делегация снизила активность в плане отстаивания российских интересов. Им не удастся этого добиться", - добавил дипломат.
Логотип ОБСЕ на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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РоссияУкраинаВенаКонстантин ГавриловОБСЕЕвросоюзНАТО
 
 
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