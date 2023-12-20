https://ria.ru/20231220/obse-1916851352.html
В кулуарах Форума ОБСЕ считают ставку на Украину просчетом, заявил Гаврилов
В кулуарах Форума ОБСЕ считают ставку на Украину просчетом, заявил Гаврилов - РИА Новости, 20.12.2023
В кулуарах Форума ОБСЕ считают ставку на Украину просчетом, заявил Гаврилов
В кулуарах Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) говорят, что США и ЕС серьезно просчитались, сделав ставку на Украину, заявил в интервью... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T05:08
2023-12-20T05:08
2023-12-20T05:08
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ВЕНА, 20 дек - РИА Новости. В кулуарах Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) говорят, что США и ЕС серьезно просчитались, сделав ставку на Украину, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "В открытую на заседаниях ФСОБ западные делегации, разумеется, не показывают каких-либо изменений в риторике. Они твердят, что будут поддерживать киевский режим "столько, сколько потребуется". Но в кулуарах мы получаем все больше комментариев о том, что США и ЕС серьезно просчитались, сделав ставку на Украину", - сказал Гаврилов. Дипломат добавил, что уже весь мир смог убедиться в том, что российская экономика выстояла перед лицом "адских санкций" Запада. "Наращиваются мощности в области военной промышленности. Российский народ не дрогнул перед лицом информационной агрессии Запада, хотя еще в начале 2022 года США грозились нам такими рестрикциями, которые "больно ударят" по населению страны. Здесь, в международной организации в сердце Европы, все это хорошо видят и понимают", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231220/ukraina-1916836667.html
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сша, украина, россия, константин гаврилов, евросоюз, обсе
США, Украина, Россия, Константин Гаврилов, Евросоюз, ОБСЕ
В кулуарах Форума ОБСЕ считают ставку на Украину просчетом, заявил Гаврилов
Гаврилов: в кулуарах Форума ОБСЕ считают ставку США и ЕС на Украину просчетом