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Синоптик не исключил 20-градусных морозов в новогоднюю ночь в Москве - РИА Новости, 20.12.2023
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10:47 20.12.2023 (обновлено: 17:18 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/novyy_god-1916885033.html
Синоптик не исключил 20-градусных морозов в новогоднюю ночь в Москве
Синоптик не исключил 20-градусных морозов в новогоднюю ночь в Москве - РИА Новости, 20.12.2023
Синоптик не исключил 20-градусных морозов в новогоднюю ночь в Москве
По одному из возможных сценариев изменения погоды, под Новый год в Москву могут прийти 20-градусные морозы, вызванные антициклоном из Скандинавии, сообщил... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:47
2023-12-20T17:18
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. По одному из возможных сценариев изменения погоды, под Новый год в Москву могут прийти 20-градусные морозы, вызванные антициклоном из Скандинавии, сообщил метеоролог Александр Шувалов в своем Telegram-канале. &quot;Начнет у нас холодать в воскресенье, и числа до 29-го будет ровный такой мороз около трех-восьми градусов, но под самый Новый год со Скандинавии свалится антициклон, морозы усилятся до 15, а может быть, и до 20 градусов. &lt;…&gt; Остается ждать и надеяться и при случае своевременно скорректировать этот довольно рискованный прогноз&quot;, — сказал он.Метеоролог подчеркнул, что, представив такой прогноз, он "отступил от правила" не прогнозировать погоду более чем на семь дней. Также, по его словам, такой сценарий идет "вопреки статистике": за последние 25 лет новогодняя ночь в Москве была "более-менее" морозной только пять раз, и всего один раз в XXI веке с праздником наступали 20-градусные морозы — 1 января 2003 года.
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общество, москва, новый год
Общество, Москва, Новый год
Синоптик не исключил 20-градусных морозов в новогоднюю ночь в Москве

Синоптик: антициклон может вызвать морозы до минус 20 в новогоднюю ночь в Москве

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. По одному из возможных сценариев изменения погоды, под Новый год в Москву могут прийти 20-градусные морозы, вызванные антициклоном из Скандинавии, сообщил метеоролог Александр Шувалов в своем Telegram-канале.
«

"Начнет у нас холодать в воскресенье, и числа до 29-го будет ровный такой мороз около трех-восьми градусов, но под самый Новый год со Скандинавии свалится антициклон, морозы усилятся до 15, а может быть, и до 20 градусов. <…> Остается ждать и надеяться и при случае своевременно скорректировать этот довольно рискованный прогноз", — сказал он.

Метеоролог подчеркнул, что, представив такой прогноз, он "отступил от правила" не прогнозировать погоду более чем на семь дней.
Также, по его словам, такой сценарий идет "вопреки статистике": за последние 25 лет новогодняя ночь в Москве была "более-менее" морозной только пять раз, и всего один раз в XXI веке с праздником наступали 20-градусные морозы — 1 января 2003 года.
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