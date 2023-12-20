https://ria.ru/20231220/novyy_god-1916885033.html

Синоптик не исключил 20-градусных морозов в новогоднюю ночь в Москве

Синоптик не исключил 20-градусных морозов в новогоднюю ночь в Москве - РИА Новости, 20.12.2023

Синоптик не исключил 20-градусных морозов в новогоднюю ночь в Москве

По одному из возможных сценариев изменения погоды, под Новый год в Москву могут прийти 20-градусные морозы, вызванные антициклоном из Скандинавии, сообщил... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T10:47

2023-12-20T10:47

2023-12-20T17:18

общество

москва

новый год

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. По одному из возможных сценариев изменения погоды, под Новый год в Москву могут прийти 20-градусные морозы, вызванные антициклоном из Скандинавии, сообщил метеоролог Александр Шувалов в своем Telegram-канале. "Начнет у нас холодать в воскресенье, и числа до 29-го будет ровный такой мороз около трех-восьми градусов, но под самый Новый год со Скандинавии свалится антициклон, морозы усилятся до 15, а может быть, и до 20 градусов. <…> Остается ждать и надеяться и при случае своевременно скорректировать этот довольно рискованный прогноз", — сказал он.Метеоролог подчеркнул, что, представив такой прогноз, он "отступил от правила" не прогнозировать погоду более чем на семь дней. Также, по его словам, такой сценарий идет "вопреки статистике": за последние 25 лет новогодняя ночь в Москве была "более-менее" морозной только пять раз, и всего один раз в XXI веке с праздником наступали 20-градусные морозы — 1 января 2003 года.

https://ria.ru/20231220/seledka-1916866938.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, новый год