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Синоптик не исключил 20-градусных морозов в новогоднюю ночь в Москве
Синоптик не исключил 20-градусных морозов в новогоднюю ночь в Москве - РИА Новости, 20.12.2023
Синоптик не исключил 20-градусных морозов в новогоднюю ночь в Москве
По одному из возможных сценариев изменения погоды, под Новый год в Москву могут прийти 20-градусные морозы, вызванные антициклоном из Скандинавии, сообщил... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:47
2023-12-20T10:47
2023-12-20T17:18
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. По одному из возможных сценариев изменения погоды, под Новый год в Москву могут прийти 20-градусные морозы, вызванные антициклоном из Скандинавии, сообщил метеоролог Александр Шувалов в своем Telegram-канале. "Начнет у нас холодать в воскресенье, и числа до 29-го будет ровный такой мороз около трех-восьми градусов, но под самый Новый год со Скандинавии свалится антициклон, морозы усилятся до 15, а может быть, и до 20 градусов. <…> Остается ждать и надеяться и при случае своевременно скорректировать этот довольно рискованный прогноз", — сказал он.Метеоролог подчеркнул, что, представив такой прогноз, он "отступил от правила" не прогнозировать погоду более чем на семь дней. Также, по его словам, такой сценарий идет "вопреки статистике": за последние 25 лет новогодняя ночь в Москве была "более-менее" морозной только пять раз, и всего один раз в XXI веке с праздником наступали 20-градусные морозы — 1 января 2003 года.
https://ria.ru/20231220/seledka-1916866938.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, новый год
Общество, Москва, Новый год
Синоптик не исключил 20-градусных морозов в новогоднюю ночь в Москве
Синоптик: антициклон может вызвать морозы до минус 20 в новогоднюю ночь в Москве