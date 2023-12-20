https://ria.ru/20231220/neudacha-1917096914.html

Президент Чехии признал неудачу украинского контрнаступления

Президент Чехии признал неудачу украинского контрнаступления - РИА Новости, 20.12.2023

Президент Чехии признал неудачу украинского контрнаступления

Президент Чехии Петр Павел в интервью французской газете Monde признал неудачу украинского контрнаступления. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T22:33

2023-12-20T22:33

2023-12-20T22:33

специальная военная операция на украине

россия

чехия

киев

владимир путин

петр павел

вооруженные силы украины

сергей шойгу

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел в интервью французской газете Monde признал неудачу украинского контрнаступления. "Контрнаступление не дало ожидаемых результатов… На фронте больше нет значительных изменений, фиксируются большие потери в людях и технике, но мало прогресса", - заявил Павел. По мнению чешского президента, для Киева было бы более разумно прекратить попытки проведения наступления и сконцентрироваться на консолидации линий обороны. Павел также подчеркнул, что возможности и ресурсы России никогда нельзя недооценивать. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20231218/kontrnastuplenie-1916510736.html

https://ria.ru/20231219/poteri-1916703085.html

россия

чехия

киев

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россия, чехия, киев, владимир путин, петр павел, вооруженные силы украины, сергей шойгу