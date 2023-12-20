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Президент Чехии признал неудачу украинского контрнаступления - РИА Новости, 20.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:33 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/neudacha-1917096914.html
Президент Чехии признал неудачу украинского контрнаступления
Президент Чехии признал неудачу украинского контрнаступления - РИА Новости, 20.12.2023
Президент Чехии признал неудачу украинского контрнаступления
Президент Чехии Петр Павел в интервью французской газете Monde признал неудачу украинского контрнаступления. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T22:33
2023-12-20T22:33
специальная военная операция на украине
россия
чехия
киев
владимир путин
петр павел
вооруженные силы украины
сергей шойгу
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел в интервью французской газете Monde признал неудачу украинского контрнаступления. "Контрнаступление не дало ожидаемых результатов… На фронте больше нет значительных изменений, фиксируются большие потери в людях и технике, но мало прогресса", - заявил Павел. По мнению чешского президента, для Киева было бы более разумно прекратить попытки проведения наступления и сконцентрироваться на консолидации линий обороны. Павел также подчеркнул, что возможности и ресурсы России никогда нельзя недооценивать. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20231218/kontrnastuplenie-1916510736.html
https://ria.ru/20231219/poteri-1916703085.html
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россия, чехия, киев, владимир путин, петр павел, вооруженные силы украины, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Чехия, Киев, Владимир Путин, Петр Павел, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу
Президент Чехии признал неудачу украинского контрнаступления

Президент Чехии Петр Павел признал неудачу украинского контрнаступления

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел в интервью французской газете Monde признал неудачу украинского контрнаступления.
«
"Контрнаступление не дало ожидаемых результатов… На фронте больше нет значительных изменений, фиксируются большие потери в людях и технике, но мало прогресса", - заявил Павел.
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По мнению чешского президента, для Киева было бы более разумно прекратить попытки проведения наступления и сконцентрироваться на консолидации линий обороны.
Павел также подчеркнул, что возможности и ресурсы России никогда нельзя недооценивать.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧехияКиевВладимир ПутинПетр ПавелВооруженные силы УкраиныСергей Шойгу
 
 
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